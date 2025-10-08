Ezektől a csodamódszerektől egy életre elbúcsúzhatsz a puffadástól

Biztos sokaknak ismerős az érzés vagy a helyzet egyáltalán, amikor vizsga, utazás, vagy valamilyen számunkra fontos esemény előtt görcsbe szorul a gyomrunk, vagy éppen két percenként a wc-re kell rohangálunk tőle. A puffadásos tünetek szint majdnem minden magyart gyötörnek, mégis egyszerűen legyintünk rá, mondván: ”Túl sokat ettem”. Ilyenkor, mintha az agyunk átvenné az irányítást és a testünk azon kezdene el dolgozni, hogyan babráljon minél jobban ki velünk. Ez nem a mai modern kor betegsége, csak egy gyakoribb manapság, a neve pedig agy-bél zavar. Tenni lehet ellene, de egyáltalán nem egyszerű.

A puffadás és a teltségérzet lehet az agy-bél zavar tünete is

Forrás: gyogyszernelkul.hu

Nálad is gyakori a puffadás? Lehet, hogy agy-bél zavarod van

Az irritábilis bél szindróma (IBS) az egyik legismertebb példa arra, amikor a bél és az agy közti „kommunikáció” felborul. A betegség gyakoriságának feltérképezésében hatalmas előrelépést hozott egy nemzetközi kutatás, amely 33 országban, minden kontinensen zajlott, és összesen 73 ezer embert vontak be. A kutatók azt vizsgálták, hol és milyen arányban fordulnak elő a bél–agy működési zavarai, illetve vannak-e különbségek az egyes országok között. Az eredmény meglepően egységes volt: világszerte a lakosság mintegy 40 százaléka érintett — a nők 46, a férfiak 34 százalékban. Hasonló arányokat mutattak a nemzeti felmérések is.

Azt is megnézték, hogy az emésztőrendszer mely részein jelentkezik leggyakrabban ez a probléma. A számok alapján a felnőtt lakosság:

6,1%-ánál a nyelőcső,

10,7%-ánál a gyomor és a nyombél,

31,6%-ánál a vékony- és vastagbél,

6%-ánál pedig a végbél és a záróizom érintett.

A székrekedés vagy a hasmenés is az agy-bél zavar tünetei közé tartoznak

Forrás: Kisalföld

Az agy-bél zavar tünetei és ami a háttérben állhat

A tünetek ezerfélék lehetnek, de szerencsére könnyen felfedhetőek és a gasztroenterológus szerint, tudunk is tenni ellene. – A puffadás például önmagában nem betegség, inkább egy jelzés a testünktől, hogy valami nincs teljesen rendben. Előfordulhat, hogy csak átmeneti és pár óra alatt magától elmúlik, de néha makacsabb, és érdemes egy kicsit utánajárni, mi állhat a hátterében. Ha megismerjük az okokat, sokkal könnyebb lesz tenni ellene, és hamarabb visszatalálhatunk a kellemes, könnyed közérzethez – mondta el Kosztonyi Zsuzsanna, nagyatádi szakember.