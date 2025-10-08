1 órája
Ezektől a csodamódszerektől egy életre elbúcsúzhatsz a puffadástól
Székrekedés vagy éppen hasmenés gyötör egy vizsga előtt? Állandóan a puffadás tüneteivel küzdesz bármit is eszel? – lehet agy-bél zavarod van.
Csodamódszerek arra, hogy kezeld a puffadást
Biztos sokaknak ismerős az érzés vagy a helyzet egyáltalán, amikor vizsga, utazás, vagy valamilyen számunkra fontos esemény előtt görcsbe szorul a gyomrunk, vagy éppen két percenként a wc-re kell rohangálunk tőle. A puffadásos tünetek szint majdnem minden magyart gyötörnek, mégis egyszerűen legyintünk rá, mondván: ”Túl sokat ettem”. Ilyenkor, mintha az agyunk átvenné az irányítást és a testünk azon kezdene el dolgozni, hogyan babráljon minél jobban ki velünk. Ez nem a mai modern kor betegsége, csak egy gyakoribb manapság, a neve pedig agy-bél zavar. Tenni lehet ellene, de egyáltalán nem egyszerű.
Nálad is gyakori a puffadás? Lehet, hogy agy-bél zavarod van
Az irritábilis bél szindróma (IBS) az egyik legismertebb példa arra, amikor a bél és az agy közti „kommunikáció” felborul. A betegség gyakoriságának feltérképezésében hatalmas előrelépést hozott egy nemzetközi kutatás, amely 33 országban, minden kontinensen zajlott, és összesen 73 ezer embert vontak be. A kutatók azt vizsgálták, hol és milyen arányban fordulnak elő a bél–agy működési zavarai, illetve vannak-e különbségek az egyes országok között. Az eredmény meglepően egységes volt: világszerte a lakosság mintegy 40 százaléka érintett — a nők 46, a férfiak 34 százalékban. Hasonló arányokat mutattak a nemzeti felmérések is.
Azt is megnézték, hogy az emésztőrendszer mely részein jelentkezik leggyakrabban ez a probléma. A számok alapján a felnőtt lakosság:
- 6,1%-ánál a nyelőcső,
- 10,7%-ánál a gyomor és a nyombél,
- 31,6%-ánál a vékony- és vastagbél,
- 6%-ánál pedig a végbél és a záróizom érintett.
Az agy-bél zavar tünetei és ami a háttérben állhat
A tünetek ezerfélék lehetnek, de szerencsére könnyen felfedhetőek és a gasztroenterológus szerint, tudunk is tenni ellene. – A puffadás például önmagában nem betegség, inkább egy jelzés a testünktől, hogy valami nincs teljesen rendben. Előfordulhat, hogy csak átmeneti és pár óra alatt magától elmúlik, de néha makacsabb, és érdemes egy kicsit utánajárni, mi állhat a hátterében. Ha megismerjük az okokat, sokkal könnyebb lesz tenni ellene, és hamarabb visszatalálhatunk a kellemes, könnyed közérzethez – mondta el Kosztonyi Zsuzsanna, nagyatádi szakember.
Íme a tünetek, amik a szakember szerint utalhatnak a problémára:
- Hasfájás, görcsök (gyakran étkezés után vagy stressz hatására)
- Puffadás, teltségérzet
- Székrekedés, hasmenés, vagy a kettő váltakozása
- Fokozott gázképződés
- Hányinger
- Fáradtság, alvászavar, szorongás vagy lehangoltság (mert a bél és az agy folyamatosan “beszélget”)
– A stressz és a szorongás például közvetlenül hatnak a bélidegrendszerre, ezért nem véletlen, hogy feszültebb időszakokban sokan tapasztalnak emésztési panaszokat. A helytelen étrend – például a túl sok cukor, feldolgozott élelmiszer, alkohol vagy a kevés rost – szintén megterheli a szervezetet, és könnyen felboríthatja az egyensúlyt. Az antibiotikumok vagy bizonyos fertőzések tovább rontják a helyzetet, mivel károsíthatják a jótékony bélbaktériumokat. Emellett az alváshiány és a mozgáshiány sem kedveznek az emésztésnek: mindkettő lassítja az anyagcserét, és fokozhatja a panaszokat – tette hozzá a szakember.
Mit tehetünk ellene?
Kosztonyi Zsuzsanna szerint nem létezik egyetlen gyógymód, de több hatékony megközelítés is van:
- Életmódváltás: kiegyensúlyozott, rostban gazdag étrend, elegendő folyadék, rendszeres mozgás, elegendő alvás.
- Stresszkezelés: relaxáció, légzőgyakorlatok, mindfulness, jóga, ha kell, pszichológiai támogatás vagy kognitív viselkedésterápia.
- Probiotikumok és prebiotikumok: segíthetnek visszaállítani a bélflóra egyensúlyát.
- Orvosi kezelés: gasztroenterológus segíthet kideríteni, milyen típusú bél–agy zavar áll fenn, szükség esetén gyógyszeres kezelés (például görcsoldók, probiotikum, antidepresszáns kis dózisban).