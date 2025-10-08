október 8., szerda

Amikor nyom valami

1 órája

Ezektől a csodamódszerektől egy életre elbúcsúzhatsz a puffadástól

Címkék#görcs#hányinger#bél tünet#tünetek#szakember#panasz#probléma#stressz

Székrekedés vagy éppen hasmenés gyötör egy vizsga előtt? Állandóan a puffadás tüneteivel küzdesz bármit is eszel? – lehet agy-bél zavarod van.

Dombi Regina
Csodamódszerek arra, hogy kezeld a puffadást

Csodamódszerek arra, hogy kezeld a puffadást

Forrás: Németh András Péter

Fotó: Photographer: Andras Peter Nemeth

Biztos sokaknak ismerős az érzés vagy a helyzet egyáltalán, amikor vizsga, utazás, vagy valamilyen számunkra fontos esemény előtt görcsbe szorul a gyomrunk, vagy éppen két percenként a wc-re kell rohangálunk tőle. A puffadásos tünetek szint majdnem minden magyart gyötörnek, mégis egyszerűen legyintünk rá, mondván: ”Túl sokat ettem”. Ilyenkor, mintha az agyunk átvenné az irányítást és a testünk azon kezdene el dolgozni, hogyan babráljon minél jobban ki velünk. Ez nem a mai modern kor betegsége, csak egy gyakoribb manapság, a neve pedig agy-bél zavar. Tenni lehet ellene, de egyáltalán nem egyszerű.

puffadás
A puffadás és a teltségérzet lehet az agy-bél zavar tünete is
Forrás: gyogyszernelkul.hu

Nálad is gyakori a puffadás? Lehet, hogy agy-bél zavarod van

Az irritábilis bél szindróma (IBS) az egyik legismertebb példa arra, amikor a bél és az agy közti „kommunikáció” felborul. A betegség gyakoriságának feltérképezésében hatalmas előrelépést hozott egy nemzetközi kutatás, amely 33 országban, minden kontinensen zajlott, és összesen 73 ezer embert vontak be. A kutatók azt vizsgálták, hol és milyen arányban fordulnak elő a bél–agy működési zavarai, illetve vannak-e különbségek az egyes országok között. Az eredmény meglepően egységes volt: világszerte a lakosság mintegy 40 százaléka érintett — a nők 46, a férfiak 34 százalékban. Hasonló arányokat mutattak a nemzeti felmérések is.

Azt is megnézték, hogy az emésztőrendszer mely részein jelentkezik leggyakrabban ez a probléma. A számok alapján a felnőtt lakosság:

  • 6,1%-ánál a nyelőcső,
  • 10,7%-ánál a gyomor és a nyombél,
  • 31,6%-ánál a vékony- és vastagbél,
  • 6%-ánál pedig a végbél és a záróizom érintett.
Kisalfold-201707-04-1811743
A székrekedés vagy a hasmenés is az agy-bél zavar tünetei közé tartoznak
Forrás: Kisalföld

Az agy-bél zavar tünetei és ami a háttérben állhat

A tünetek ezerfélék lehetnek, de szerencsére könnyen felfedhetőek és a gasztroenterológus szerint, tudunk is tenni ellene. – A puffadás például önmagában nem betegség, inkább egy jelzés a testünktől, hogy valami nincs teljesen rendben. Előfordulhat, hogy csak átmeneti és pár óra alatt magától elmúlik, de néha makacsabb, és érdemes egy kicsit utánajárni, mi állhat a hátterében. Ha megismerjük az okokat, sokkal könnyebb lesz tenni ellene, és hamarabb visszatalálhatunk a kellemes, könnyed közérzethez – mondta el Kosztonyi Zsuzsanna, nagyatádi szakember. 

Íme a tünetek, amik a szakember szerint utalhatnak a problémára:

  • Hasfájás, görcsök (gyakran étkezés után vagy stressz hatására)
  • Puffadás, teltségérzet
  • Székrekedés, hasmenés, vagy a kettő váltakozása
  • Fokozott gázképződés
  • Hányinger
  • Fáradtság, alvászavar, szorongás vagy lehangoltság (mert a bél és az agy folyamatosan “beszélget”)

– A stressz és a szorongás például közvetlenül hatnak a bélidegrendszerre, ezért nem véletlen, hogy feszültebb időszakokban sokan tapasztalnak emésztési panaszokat. A helytelen étrend – például a túl sok cukor, feldolgozott élelmiszer, alkohol vagy a kevés rost – szintén megterheli a szervezetet, és könnyen felboríthatja az egyensúlyt. Az antibiotikumok vagy bizonyos fertőzések tovább rontják a helyzetet, mivel károsíthatják a jótékony bélbaktériumokat. Emellett az alváshiány és a mozgáshiány sem kedveznek az emésztésnek: mindkettő lassítja az anyagcserét, és fokozhatja a panaszokat – tette hozzá a szakember. 

Szekeresné Rába Kata jógaoktató-01
Az egészséges táplálkozás, a stresszkezelés és a mozgás sokat segíthet a betegség kezelésében
Fotó: Nemeth Andras Peter

Mit tehetünk ellene?

Kosztonyi Zsuzsanna szerint nem létezik egyetlen gyógymód, de több hatékony megközelítés is van:

  • Életmódváltás: kiegyensúlyozott, rostban gazdag étrend, elegendő folyadék, rendszeres mozgás, elegendő alvás.
  • Stresszkezelés: relaxáció, légzőgyakorlatok, mindfulness, jóga, ha kell, pszichológiai támogatás vagy kognitív viselkedésterápia.
  • Probiotikumok és prebiotikumok: segíthetnek visszaállítani a bélflóra egyensúlyát.
  • Orvosi kezelés: gasztroenterológus segíthet kideríteni, milyen típusú bél–agy zavar áll fenn, szükség esetén gyógyszeres kezelés (például görcsoldók, probiotikum, antidepresszáns kis dózisban).

 

 

