Pusztítás és eddig 300 káreset: a Benjamin ciklon viharos széllel vonul át az országon, légy óvatos nagyon!

– Péntekig kora délutánig országosan 300, az erős szél okozta káresetet számoltak fel az ország tűzoltói – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. – A Benjamin-ciklon komoly széllökésekkel halad az országban, sok helyen fákat döntött az utakra, méretes ágakat szakított le és nem egy esetben épületek tetejét rongálta meg.

A Hajdú-Bihar vármegyei Derecskén egy nagyjából 200 négyzetméteres rendezvénysátrat kapott fel a szél, a tűzoltók rögzítették az építményt, amelyet azután visszabontanak. A rendezvény nagyjából félezer résztvevőjét biztonságos helyre irányították. A munka folyamatos, a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók egymás után vonulnak a helyszínekre.