Rég várt segítség érkezett a kaposvári Kutyatárhoz

Fülig ér a mosoly a kaposvári Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület tagjainál, hiszen újabb hasznos eszközzel bővült akkumulátoros Parkside gépparkjuk.

A TRA adományozóinak köszönhetően ezúttal egy régóta vágyott akkus flexet kaptak, amely nagy segítséget jelent majd a menhely mindennapi karbantartási és javítási feladataiban. Az egyesület évek óta folyamatosan fejleszti felszerelését, hogy még hatékonyabban segíthesse a bajba jutott állatokat.

A Kutyatár hálás minden támogatásért, hiszen ezek az adományok teszik lehetővé, hogy tovább fejlődjenek.