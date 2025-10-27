október 27., hétfő

Szabina névnap

Rég várt segítség érkezett a kaposvári Kutyatárhoz

Címkék#Kutyatár Természet-és Állatvédő Egyesület#Parkside#menhely

A kaposvári Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület örömmel számolt be legújabb eszközéről, amely nagyban megkönnyíti majd a mindennapi munkát.

Bodor Nikolett
Rég várt segítség érkezett a kaposvári Kutyatárhoz

Fülig ér a mosoly a kaposvári Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület tagjainál, hiszen újabb hasznos eszközzel bővült akkumulátoros Parkside gépparkjuk. 
A TRA adományozóinak köszönhetően ezúttal egy régóta vágyott akkus flexet kaptak, amely nagy segítséget jelent majd a menhely mindennapi karbantartási és javítási feladataiban. Az egyesület évek óta folyamatosan fejleszti felszerelését, hogy még hatékonyabban segíthesse a bajba jutott állatokat.
A Kutyatár hálás minden támogatásért, hiszen ezek az adományok teszik lehetővé, hogy tovább fejlődjenek.

 

