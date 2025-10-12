október 12., vasárnap

1 órája

80 éves szépségek vonzották a férfitekinteteket

Az Igali-Gyógyfürdő ezen a hétvégén különleges hangulatban úszott: a fürdő látogatói egyszerre élvezhették a gyógyvíz nyugtató erejét és a napfényes teraszok pihentető nyugalmát. A Pécsi Veteránjármű Egyesület jóvoltából több tucat régi autó varázsolt időutazást a fürdő napozóterületére, ahol a csillogó króm és a különleges formák mindenkit elbűvöltek.

Molnár Dániel
Az Igali Gyógyfürdő ezen a hétvégén különleges eseménynek adott otthont, a Pécsi Veteránjármű Egyesület több tucat régi autójával varázsolt időutazást a fürdő látogatóinak. A csillogó krómfelületek, a különleges formavilág és az izgalmas történetek nem csupán a gépjárműrajongókat vonzották, hanem mindenki számára felejthetetlen élményt nyújtottak.

Régi autókkal szemezgettek a fürdőzők. Fotó: Muzslay Péter
Több mint 30 régi autó a napozón

A fürdő napozóterületén sorakozó több mint harminc veterán autó között olyan ritkaságok is feltűntek, amelyek Magyarország különböző pontjairól érkeztek. - Ez egy évek óta visszatérő rendezvény a fürdő életében, minden évben ősszel közel 10 évre visszamenőleg megszervezzük ezt a programot, amely a vendégek körében nagy népszerűségnek örvend. Egy kis különleges színfoltja a fürdő életének – mondta Gellért Attila, az Igali Gyógyfürdő vezetője.

Több mint harminc gépjármű. Fotó: Igali Gyógyfürdő

Gyuláról érkezett a kiállításra

Volt aki véletlenszerűen csöppent bele kiállítóként, ugyanis a korábbi fürdőlátogatása alkalmával figyelt fel rá a fürdő vezetője, és így hívta meg a résztvevőt a programra. Az oldtimer tulajdonos egészen Gyuláról érkezett az Igali Gyógyfürdőbe, és nem üres kézzel, hanem egy igazi ritkasággal. - Ez egy 1985 Volkswagen Scirocco MK2, scala. Ebből ebben az állapotban, oldtimer kategóriában, egyedüli a tudomásom szerint az országban - emelte ki Jován Győző, az autó tulajdonosa. Még 2019-ben vásároltam, és körülbelül 5 év volt a teljes felújítása. Minden eredeti, és gyári állapotra lett visszaállítva az autón. Az ülések is eredeti gyári állapotúak, a huzathoz szükséges gyári marhabőrt Bulgáriából vásároltam hozzá. A motorját teljesen felújíttattam, és külön érdekesség, hogy ez a motor vákumosan működik, így ennek a felújításához nagyon kevés szerelő ért. Nekem sikerült egy 82 éves szakembert találnom, akivel teljesen fel tudtuk újítani az 1.8 injektoros motort - mesélte Jován Győző, a ritka autó tulajdonosa.

Egyedülálló az országban. Fotó: Muzslay Péter

Rengeteg érdekesség, eredeti gyári állapotban

A kiállított gépjárművek között megtalálhatóak voltak az amerikai autógyártás ékkövei, valamint az európai és orosz márkák megbízható, és impozáns formavilággal rendelkező modelljei is. Megtekinthető olyan gépjármű is, amely a mongol expedíció tagja volt, de találhatunk olyan kiállított modellt is, amely majdnem 80 éves.

80 éves szépségek vonzották a férfitekinteteket Igalban

Fotók: Muzslay Péter

 

A rendezvény nem csupán a veterán autók szerelmeseinek szólt: a gyógyfürdő nyújtotta pihenés és feltöltődés, a meleg vizes medencék és a napfényes teraszok mindenki számára lehetőséget adtak arra, hogy egyszerre élvezze a múlt varázsát és a jelen nyugalmát.

Az esemény fő napja ugyan a szombat volt, de még a következő napon is számos autó csodálható meg a fürdő területén, így aki lemaradt, a program végéig bepótolhatja a különleges élményt. A Pécsi Veteránjármű Egyesületnek és a külsős tulajdonosoknak köszönhetően a látogatók számára igazi időutazásban lehetett részük: egyesítve a múlt szépségét a gyógyvíz testi-lelki feltöltő erejével.

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
