80 éves szépségek vonzották a férfitekinteteket

Az Igali Gyógyfürdő ezen a hétvégén különleges eseménynek adott otthont, a Pécsi Veteránjármű Egyesület több tucat régi autójával varázsolt időutazást a fürdő látogatóinak. A csillogó krómfelületek, a különleges formavilág és az izgalmas történetek nem csupán a gépjárműrajongókat vonzották, hanem mindenki számára felejthetetlen élményt nyújtottak.

Régi autókkal szemezgettek a fürdőzők. Fotó: Muzslay Péter

Több mint 30 régi autó a napozón

A fürdő napozóterületén sorakozó több mint harminc veterán autó között olyan ritkaságok is feltűntek, amelyek Magyarország különböző pontjairól érkeztek. - Ez egy évek óta visszatérő rendezvény a fürdő életében, minden évben ősszel közel 10 évre visszamenőleg megszervezzük ezt a programot, amely a vendégek körében nagy népszerűségnek örvend. Egy kis különleges színfoltja a fürdő életének – mondta Gellért Attila, az Igali Gyógyfürdő vezetője.

Több mint harminc gépjármű. Fotó: Igali Gyógyfürdő

Gyuláról érkezett a kiállításra

Volt aki véletlenszerűen csöppent bele kiállítóként, ugyanis a korábbi fürdőlátogatása alkalmával figyelt fel rá a fürdő vezetője, és így hívta meg a résztvevőt a programra. Az oldtimer tulajdonos egészen Gyuláról érkezett az Igali Gyógyfürdőbe, és nem üres kézzel, hanem egy igazi ritkasággal. - Ez egy 1985 Volkswagen Scirocco MK2, scala. Ebből ebben az állapotban, oldtimer kategóriában, egyedüli a tudomásom szerint az országban - emelte ki Jován Győző, az autó tulajdonosa. Még 2019-ben vásároltam, és körülbelül 5 év volt a teljes felújítása. Minden eredeti, és gyári állapotra lett visszaállítva az autón. Az ülések is eredeti gyári állapotúak, a huzathoz szükséges gyári marhabőrt Bulgáriából vásároltam hozzá. A motorját teljesen felújíttattam, és külön érdekesség, hogy ez a motor vákumosan működik, így ennek a felújításához nagyon kevés szerelő ért. Nekem sikerült egy 82 éves szakembert találnom, akivel teljesen fel tudtuk újítani az 1.8 injektoros motort - mesélte Jován Győző, a ritka autó tulajdonosa.

Egyedülálló az országban. Fotó: Muzslay Péter

Rengeteg érdekesség, eredeti gyári állapotban

A kiállított gépjárművek között megtalálhatóak voltak az amerikai autógyártás ékkövei, valamint az európai és orosz márkák megbízható, és impozáns formavilággal rendelkező modelljei is. Megtekinthető olyan gépjármű is, amely a mongol expedíció tagja volt, de találhatunk olyan kiállított modellt is, amely majdnem 80 éves.