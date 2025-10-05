Áder János és Herczegh Anita tisztelegtek Regőczi István atya emléke előtt Látrányban

Október 5-én délben zsúfolásig megtelt a látrányi Szent Mihály Római Katolikus Plébániatemplom, hogy szentmisén tisztelegjenek a 110 éve született Regőczi István atya emléke előtt. A ünnepi eseményen részt vett Áder János, volt köztársasági elnök, a Regőczi Alapítvány alapítója és felesége, Herczegh Anita, a Regőczi Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője és Hartung-Mihály Anett, Látrány polgármestere. A szentmisét Szűcs Imre balatonlellei plébános celebrálta, aki Látrányban is szolgál. Közreműködött Witzmann Marcell, balatonlellei nyolcadik osztályos tanuló és fiatal kántor, aki többek között csángó Mária-éneket adott elő.

Regőczi István atya, az árvák megmentője 110 évvel ezelőtt született – Szűcs Imre plébános celebrálta a szentmisét Látrányban

Fotó: Krausz Andrea

Regőczi István Látrányban született

– Regőczi István 1915. október 5-én látta meg a napvilágot Látrányban, az egykori Szabó malomban – idézte fel a mise után Pretz Lilla, a Látrányi Népdalkör vezetője. Mint mondta, a Regőczi családnak állandó lakhelye volt Erzsébetfalván, Budapesten, de sokáig laktak Látrányban, a nagyszülőknél.

A kis István az édesanyjától hallott először Don Boscóról, akinek története arra inspirálta, hogy egyszer ő is a nehéz sorsú gyermekek pártfogójává váljon.

Belgiumból hazavágyott, hogy segítse a hadiárvákat

Teológiai főiskolai tanulmányait a belgiumi Brugesben végezte, 1943-ban szentelték pappá. Első miséje után jött vissza Magyarországra, ahol több száz hadiárváról gondoskodott, Pesterzsébeten és Vácon gyermekotthont alapított, megjárta a rettegett Andrássy út 60. zárkáját, raboskodott a kistarcsai internálótáborban, mégis kitartott elhatározása mellett: akárhol szolgált, támasza maradt a nehéz sorsú embereknek.

Nem volt kérdés, hogy a Covid idején az ő nevét választották

– Benne megtestesült mindaz a cselekvő szeretet, amely például szolgál mindannyiunk számára. Életpályája másokat is cselekvésre indít mind a mai napig. Nem volt kérdés, hogy az ő nevét választottuk

– mondta beszédében Áder János volt köztársasági elnök felesége, Herczegh Anita, a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért kuratóriumának elnöke. Mint mondta a Covid első évében a tehetetlenség érzésétől szenvedtek, úgy érezték, hogy nincs befolyásuk az események alakulására. Ezért hozták létre az alapítványt, és ezért volt az egész országban adakozásban megnyilvánuló önzetlen tenni és segíteni akarás, ami támogatta a munkájukat.