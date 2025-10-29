Rémisztő tökök készültek Somogytarnócán

Somogytarnócána hagyománya van a tökfaragásnak, amiről idén sem feledkeztek meg a falu lakói. Ezúttal is a faluházban gyűlt össze a település apraja és nagyja, a Faluszépítő és Kreatív csoport pedig most is kitett magáért, hiszen nekik köszönhetően került minden alkotó kedvű résztvevő kezébe egy faragható tök. Kazinczi Szilvia gondoskodott arról, hogy a mézédes sütőtök csillapítsa az alkotót éhségét, Otárticsné Hosszú Melinda, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ munkatársa pedig minden mást feltételt megteremettet ahhoz, hogy jó hangulatban teljen a délután. A tökfaragáson egészen picik babák is részt vettek, persze édesanyjuk karjában, de az ovis és kisiskolás korosztály is képviseltette magát. A somogytarnócai származású, de már más városokban élő családok is hazalátogattak az eseményre, akik közül sokan a pénteki csoki csenésre itt itthon maradnak.