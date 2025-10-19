Ezekre a fiatalokra számíthatunk – rendőrnek készülnek, letették az esküt

A Kaposvári Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Műszaki Technikumban a 9. évfolyamos rendész tanulók avatását és fogadalomtételét tartották pénteken.

A rendészek megfogadták, hogy segítenek másokon

A rendészekre lehet számítani

– Ti legyetek azok, akikre mások számíthatnak! – mondta ünnepi beszédében Ferka Gabriella, az iskola igazgató-helyettese. – Olyan fiatalok, akik tisztelik a rendet, a szabályokat és felelősséget vállalnak. A rendészeti képzés ma több ajtót nyit a technológia, a polgári védelem, és nemzetközi együttműködés világára.

Peternel Péter alezredes, a kaposvári rendőrkapitányság vezetője arról beszélt, hogy mindent megtesznek, hogy a képzés biztosított legyen, mert fontosnak tartják, hogy a fiatalok a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság állományában kezdjék meg a szolgálatukat. Minden adott számukra, hogy később tiszti, főtiszti rendfokozatot érjenek el, hiszen a kaposvári rendőrkapitányság vezetéséből többen kerültek ki a Gépészből a képzés negyed évszázados múltja alatt. Ő maga is ugyanígy tett esküt még 1998-ban. A diákoktól azt kérte, hogy az egyenruhát méltón viseljék, és a rendőri hivatáshoz mérten viselkedjenek különböző élethelyzetekben.

– Már kiskorom óta rendőrnek készülök, és emellett fontos a számomra a hazaszeretet – mondta Hetesi Róbert János, az egyik elsős diák. – Engem főként a nyomozások érdekelnek, ezért ezen a területem képzelem el a jövőmet a rendőrségnél. Minden, ami az alapokhoz szükséges, azt itt el tudjuk sajátítani, és a szakoktatók mindent megtesznek azért, hogy a rendőri pályát válasszuk.

Túljelentkezés volt a 32 fős létszámra a rendőr osztályba, ahogy a fiatalok hívják egymás között, tudtuk meg az iskola és a rendőrség összekötőjétől.

– Ezek a tanulók adják a mi utánpótlásunkat – mondta Répásiné Kovács Zsuzsa alezredes. – Öt éves a technikusi képzés és pár éve duális képzést vezettek be, ez megkönnyíti a diákok továbbtanulását. Ha technikusként végeznek, az már egy szakma a kezükben, de két irányba tudnak továbbtanulni. Egyrészt tiszthelyettes képzésben vehetnek részt, másrészt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tisztként végezhetnek.