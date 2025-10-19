október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Ezekre a fiatalokra számíthatunk – rendőrnek készülnek, letették az esküt

Címkék#Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság#rendész#eskü#Kaposvári Szakképzési Centrum

Túljelentkezés volt a 32 fős osztálylétszámra. Mások számíthatnak rájuk – ezt fogadták meg a kaposvári rendész tanulók.

Kovács Gábor László

A Kaposvári Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Műszaki Technikumban a 9. évfolyamos rendész tanulók avatását és fogadalomtételét tartották pénteken. 

A rendészek megfogadták, hogy segítenek másokon
A rendészek megfogadták, hogy segítenek másokon

 

A rendészekre lehet számítani 

 

– Ti legyetek azok, akikre mások számíthatnak! – mondta ünnepi beszédében Ferka Gabriella, az iskola igazgató-helyettese. – Olyan fiatalok, akik tisztelik a rendet, a szabályokat és felelősséget vállalnak. A rendészeti képzés ma több ajtót nyit a technológia, a polgári védelem, és nemzetközi együttműködés világára.  

Peternel Péter alezredes, a kaposvári rendőrkapitányság vezetője arról beszélt, hogy mindent megtesznek, hogy a képzés biztosított legyen, mert fontosnak tartják, hogy a fiatalok a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság állományában kezdjék meg a szolgálatukat. Minden adott számukra, hogy később tiszti, főtiszti rendfokozatot érjenek el, hiszen a kaposvári rendőrkapitányság vezetéséből többen kerültek ki a Gépészből a képzés negyed évszázados múltja alatt. Ő maga is ugyanígy tett esküt még 1998-ban. A diákoktól azt kérte, hogy az egyenruhát méltón viseljék, és a rendőri hivatáshoz mérten viselkedjenek különböző élethelyzetekben. 

 

– Már kiskorom óta rendőrnek készülök, és emellett fontos a számomra a hazaszeretet – mondta Hetesi Róbert János, az egyik elsős diák. – Engem főként a nyomozások érdekelnek, ezért ezen a területem képzelem el a jövőmet a rendőrségnél. Minden, ami az alapokhoz szükséges, azt itt el tudjuk sajátítani, és a szakoktatók mindent megtesznek azért, hogy a rendőri pályát válasszuk. 

Túljelentkezés volt a 32 fős létszámra a rendőr osztályba, ahogy a fiatalok hívják egymás között, tudtuk meg az iskola és a rendőrség összekötőjétől

– Ezek a tanulók adják a mi utánpótlásunkat – mondta Répásiné Kovács Zsuzsa alezredes. – Öt éves a technikusi képzés és pár éve duális képzést vezettek be, ez megkönnyíti a diákok továbbtanulását. Ha technikusként végeznek, az már egy szakma a kezükben, de két irányba tudnak továbbtanulni. Egyrészt tiszthelyettes képzésben vehetnek részt, másrészt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tisztként végezhetnek. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu