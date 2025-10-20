október 20., hétfő

Csillagászok özönlöttek a Zselici Csillagparkba – mi történt a fejünk felett?

Az idén immár tizennegyedik alkalommal szervezték meg az országos planetárium és bemutató csillagvizsgáló találkozót. A rendezvény idei témája „A planetáriumok és bemutató csillagvizsgálók szerepe az oktatásban” volt.

A kétnapos szakmai találkozó vasárnap vette kezdetét, első napját a festői Zselici Csillagparkban tartották, ahol mintegy 50–60 résztvevő gyűlt össze. A rendezvényen olyan szakemberek képviseltették magukat, akik planetáriumokban, bemutató csillagvizsgálókban vagy iskolákban dolgoznak. Az előadások fókuszában a csillagászat állt, amely az egyik legizgalmasabb természettudománynak számít.

Rendezvény a csillagászati élményekért

A workshop elsődleges célja, hogy lehetőséget teremtsen egyesületeknek, szervezeteknek, vállalkozásoknak és magánszemélyeknek arra, hogy bemutathassák planetáriumaik és bemutató csillagvizsgálóik oktatási eszközeit, módszereit és projektjeit, valamint megosszák egymással tapasztalataikat. A program különösen nyitott a természettudományokat oktató pedagógusok és az érdeklődők számára, akik így közvetlenül is bekapcsolódhatnak a csillagászati oktatás fejlesztésébe.

Az eseményre Magyarország különböző térségeiből, mint például a Bükki Csillagdából, a Hortobágyi Nemzeti Parkból, Debrecenből és Pécsről, de még Szlovákiából is érkeztek vendégek. 

– A téma természetesen az, hogy a csillagászat, mint az egyik legvonzóbb, és legérdekesebb természettudomány, miként járulhat hozzá ahhoz, hogy a gyerekek minél jobban megértsék a körülöttünk lévő világot – mondta Mosoni László, a Zselici Csillagpark vezetője. 

A vasárnapi előadások során minden résztvevő beszámolt az elmúlt évek eseményeiről, a megtartott programokról és az azokból származó tapasztalatokról. Ez különösen fontos, hiszen így megoszthatják egymással, ki milyen eredményeket ért el, mely módszerek bizonyultak hatékonynak, és melyek nem váltak be. Emellett a planetáriumban öt-hat olyan filmet is megtekintettek, amelyek a következő egy-két évben a magyarországi planetáriumok műsorán szerepelnek majd.

Ez az őszi találkozó mára hagyománnyá vált – minden évben lehetőséget nyújt arra, hogy a csillagászat lelkes hazai és határon túli képviselői találkozzanak, tanuljanak egymástól, és közösen dolgozzanak azon, hogy a jövő generációja is felfedezze az univerzum csodáit. A program hétfőn folytatódik, a pécsi Zsolnay Negyed Planetáriumában.

 

