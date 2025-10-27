Rendkívüli: totális áramszünet bénít meg több somogyi települést is

"Gyakorlatilag senkit sem tudunk elérni Gamásról" - mesélte az egyik olvasónk, akinek a 67-es főút mellé kellett kiautóznia, hogy telefonálni tudjon. A rendkívüli áramszünet miatt megkerestük a község polgármesterét és az EON-t is.

A bejelentések alapján a rendkívüli áramszünet három települést érint.

Fotó: Vendel Lajos / A kép illusztráció

Rendkívüli áramszünet: mi történt Somogyban?

Úgy tudjuk a helyiek elmondása szerint, hogy három település érintett, Mernye, Polány és Gamás. A lakók több bejelentést is tettek már az EON-nál, akik tudnak a problémáról és dolgoznak annak mielőbbi elhárításán. Kerestük az energiakereskedelmi vállalatcsoportot, de cikkünk publikálásáig nem érkezett válasz a részükről. Amennyiben újabb információkat osztanak meg velünk az áramszünetről, cikkünket frissítjük.

Aggódnak a helyiek

Sajnos az érintett településeken lakók a bejelentéseken kívül túl sokat nem tudnak tenni. Egy gamási olvasónk nem sokkal éjfél után vette észre az áramszünetet, de reménykedett abban, hogy ez reggelre helyreáll.

Amikor indultam kávét főzni, akkor láttam, hogy még mindig probléma van. Egyrészt sem interneten kommunikálni, sem telefonálni nem tudunk, másrészt az olyan háztartási eszközök, mint a hűtőszekrény és fagyasztóláda is folyamatosan olvadnak. Nem beszélve arról, hogy mi elektromos tűzhelyet használunk, így azt sem tudjuk, hogy mikor tudunk nekiállni főzni.

- mesélte olvasónk, akinek a 67-es főút mellé kellett kiautóznia, hogy a telefonja csatlakozni tudjon a hálózathoz.

Megkerestük Gamás polgármesterét is, aki elmondta, hogy ez nemcsak a háztartásokban okoz gondot.

Semmi sem tud működni, sem a település fűtésrendszere, sem a közösség konyhája. A boltnál is teljesen leállt minden, ott a fizetés számítógépes rendszeren keresztül történik. Ha nem kap áramot a számítógép, akkor nem tudnak nyugtát kiállítani, anélkül pedig nem adhatnak ki árut.

- fogalmazott Tóth Péter, Gamás polgármestere.

Hozzátette, hogy a településen két aggregátor is van vészhelyzet esetére. Ezeket akkor veszik igénybe, ha Gamás óvodáját vagy iskoláját kellene fűteni egy hasonló leállás esetén. Cikkünk írásáig a probléma még nem oldódott meg, úgy tudjuk, hogy az EON munkatársai folyamatosan dolgoznak a helyreállítási munkálatokon.