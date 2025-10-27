október 27., hétfő

Több település is érintett volt

40 perce

Brutális áramszünet Somogyban - ez okozta az órákon át tartó kimaradást

Címkék#kimaradás#rendkívüli#eon#áramszünet#vihar

Számos települést érintett Somogyban a hajnal óta tartó áramszünet. Az EON reagált megkeresésünkre és elárulták, hogy mi okozhatta a kimaradásokat.

Baranya Bence Botond

Sem interneten kommunikálni, sem telefonálni nem tudunk - mesélte egy gamási olvasónk, aki kénytelen volt a 67-es főúthoz kiautózni a zsákfaluból, hogy telefonja csatlakozni tudjon a mobilhálózathoz. Az EON elmondta, hogy miért maradt több település lakossága is áramellátás nélkül és mi okozta a rendkívüli áramszünetet.

A rendkívüli áramszünet komoly aggodalmat okozott.
A rendkívüli áramszünet komoly aggodalmat okozott.
Fotó: Phanuchanart F / Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Mint korábban beszámoltunk róla, a vasárnapról hétfőre virradó hajnalban áramszünetet tapasztalhattak több somogyi településen is a lakosok. Ez pedig nemcsak a háztartásokban, hanem a települések működtetésében is problémát jelentett.

Rendkívüli áramszünet: az EON szakemberei helyreállították az áramszolgáltatást

Megkeresésünkre a energiakereskedelmi vállalatcsoportot elmondta, hogy:

Az elmúlt napok szeles, viharos időjárása következtében a tegnap hajnali órákban Mernye településen egy fa a középfeszültségű hálózatra dőlt ezzel áramkimaradást okozva a környéken (Gamás, Jazvinapuszta, Polány, Mernyeszentmiklós, Vadépuszta településein).

Az E.ON szakemberei igyekeznek a viharos időjárás miatt fellépő hibákat mielőbb javítani, hogy a szolgáltatás mindenhol a lehető legrövidebb időn belül helyreálljon.

 A szakemberek a bejelentések után azonnal nekiláttak a helyreállítási munkálatoknak, amelyeket már be is fejeztek. A helyiek visszajelzése szerint délután 1 óra magasságában visszatért az áramellátás. 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
