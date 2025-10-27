40 perce
Brutális áramszünet Somogyban - ez okozta az órákon át tartó kimaradást
Számos települést érintett Somogyban a hajnal óta tartó áramszünet. Az EON reagált megkeresésünkre és elárulták, hogy mi okozhatta a kimaradásokat.
Sem interneten kommunikálni, sem telefonálni nem tudunk - mesélte egy gamási olvasónk, aki kénytelen volt a 67-es főúthoz kiautózni a zsákfaluból, hogy telefonja csatlakozni tudjon a mobilhálózathoz. Az EON elmondta, hogy miért maradt több település lakossága is áramellátás nélkül és mi okozta a rendkívüli áramszünetet.
Mint korábban beszámoltunk róla, a vasárnapról hétfőre virradó hajnalban áramszünetet tapasztalhattak több somogyi településen is a lakosok. Ez pedig nemcsak a háztartásokban, hanem a települések működtetésében is problémát jelentett.
Rendkívüli áramszünet: az EON szakemberei helyreállították az áramszolgáltatást
Megkeresésünkre a energiakereskedelmi vállalatcsoportot elmondta, hogy:
Az elmúlt napok szeles, viharos időjárása következtében a tegnap hajnali órákban Mernye településen egy fa a középfeszültségű hálózatra dőlt ezzel áramkimaradást okozva a környéken (Gamás, Jazvinapuszta, Polány, Mernyeszentmiklós, Vadépuszta településein).
Az E.ON szakemberei igyekeznek a viharos időjárás miatt fellépő hibákat mielőbb javítani, hogy a szolgáltatás mindenhol a lehető legrövidebb időn belül helyreálljon.
A szakemberek a bejelentések után azonnal nekiláttak a helyreállítási munkálatoknak, amelyeket már be is fejeztek. A helyiek visszajelzése szerint délután 1 óra magasságában visszatért az áramellátás.