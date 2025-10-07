Egyetemi oktató lett a somogyi roma rendőrből

Az Aranypánt-díjat 2015-ben azért hozta létre a Roma Sajtóközpont, hogy megmutassa: a romák az előítéletek ellenére ugyanúgy helytállnak a hétköznapokban, ahogyan bárki más. Az elismerést 2023-ban Kovács Richárd főhadnagy, a Dombóvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztályának munkatársa kapta meg, így ő lett az év hétköznapi roma hőse.

Kovács Richárd rendőr őrnagy

Megváltozott a díjat nyert rendőr élete

Azóta igencsak megváltozott az élete, írta meg a Zsaru magazin. Kovács Richárd őrnagy időközben két egyetemet is elvégzett: a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Bölcsészettudományi Karának romológia szakán államvizsgázott, és a PTE Állam- és Jogtudományi Karán is diplomát szerzett. 2023 szeptembere óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Rendészettudományi Karán dolgozik. Eleinte sporttisztként, referensként tevékenykedett, versenyeket szervezett, igyekezett bekapcsolni a hallgatókat a sportéletbe. Nem véletlenül osztották rá ezeket a feladatokat, hiszen korábban testépítőként is elért hazai és nemzetközi sikereket.

Az egyetem sportéletével kapcsolatos feladatok mellett a toborzási, pályaorientációs munkában vett részt. Gulyás Michelle női öttusa olimpiai bajnokkal közösen végezte ezeket a feladatokat, merthogy mindketten meg tudták mutatni a különböző toborzó- vagy pályaorientációs rendezvényeken, hogy milyen sikereket eredményez a kitartás.

– 2025 februárjától az NKE Közbiztonsági Tanszékén dolgozom, oktatói feladataim lettek – mondja Kovács Richárd. – Mesteroktatóként főként közrendvédelmi, mellette közlekedésrendészeti tantárgyakat oktatok. Ez az a munkakör, ahol a jogi, a bölcsészettudományi és a rendőrtiszti területen szerzett tudásomat, valamint a gyakorlatban szerzett rendőri tapasztalataimat is tudom kamatoztatni, mindezek összeérnek, és azt gondolom, talán hitelesen taníthatom a jövő generációját. Sportolni sajnos mind kevesebb időm marad, különösen azért, mert a tanulást sem hagyom abba. Úgy éreztem, oktatói munkámat még színesebbé, szakmailag erősebbé tudnám tenni, ha a romológiai, jogászi és rendőrtiszti végzettségem mellé szerzek egy PhD-fokozatot. Kutatási területem a rendőrség és a multikulturális társadalmak kapcsolatáról szól.