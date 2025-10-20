Rendőrök jelentek meg az iskolában

A megelőzési előadók a Rendőrségi drogprevenciós Program keretében október 9. és 17. között a Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégiumban tartottak prevenciós előadást a 10. osztályosoknak a drogfogyasztás káros hatásairól, valamint a fiatalkorú bűnelkövetés megelőzéséről.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK) hétfőn közölte: a több mint 250 tanulót is megszólító előadások célja az volt, hogy a diákok hiteles és naprakész információkat szerezzenek kábítószerekkel kapcsolatos témában.

A szakemberek az alábbi tanácsokkal szolgálnak a szülőknek, melyek segítségével a gyerekek elkerülhetik a droghasználatot:

Egészen kisgyermekkorban el lehet kezdeni a drogról való beszélgetést!

Ne késlekedjünk: a világos és következetes üzenet megelőzheti a droghasználatot.

Gyorsan reagáljunk a problémára! Ha a tizenévest drogozáson kapjuk, vagy ha akár csak ennek gyanúja is felmerül, a szakemberek szerint ne várjon a szülő, kérjen segítségét!