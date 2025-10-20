október 20., hétfő

Helyi közélet

2 órája

Rendőrök jelentek meg az iskolában

Címkék#SVMRFK#Rendőrségi drogprevenciós Program#droghasználat

Harsányi Miklós
A megelőzési előadók a Rendőrségi drogprevenciós Program keretében október 9. és 17. között a Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégiumban tartottak prevenciós előadást a 10. osztályosoknak a drogfogyasztás káros hatásairól, valamint a fiatalkorú bűnelkövetés megelőzéséről.
A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK) hétfőn közölte: a több mint 250 tanulót is megszólító előadások célja az volt, hogy a diákok hiteles és naprakész információkat szerezzenek kábítószerekkel kapcsolatos témában.
A szakemberek az alábbi tanácsokkal szolgálnak a szülőknek, melyek segítségével a gyerekek elkerülhetik a droghasználatot:

  • Egészen kisgyermekkorban el lehet kezdeni a drogról való beszélgetést! 
  • Ne késlekedjünk: a világos és következetes üzenet megelőzheti a droghasználatot.
  • Gyorsan reagáljunk a problémára! Ha a tizenévest drogozáson kapjuk, vagy ha akár csak ennek gyanúja is felmerül, a szakemberek szerint ne várjon a szülő, kérjen segítségét!

 

 

