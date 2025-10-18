október 18., szombat

Lukács névnap

Rendőrök várták a diákokat az iskolánál

Címkék#pályaorientációs#munka#asztalos#diák

Harsányi Miklós

Az Illyés Gyula Általános Iskolában pályaorientációs napot rendeztek​. A Kaposvári Rendőrkapitányság képviselői bűnmegelőzési, illetve pályaorientációs előadást tartottak a tanulóknak, ezután kisebb csoportokra osztva, forgószínpadszerűen ismerkedtek ​meg különböző szakmákkal a​ felső tagozatos tanulók. A fiúk betekintést nyertek ​az asztalosok, ​erdészek, mezőgazdasági dolgozók munkájába, valamint a hulladékgazdálkodás területén is tapasztalatot szereztek.

 

