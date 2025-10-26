Pórul járhatsz ha ilyen rendszámtáblád van

Egy látványos, de annál szerényebb kreativitású szabálysértés sodorhat valakit komoly bajba, amint azt egy friss eset is bizonyítja: egy lengyel autóst úgy lepleztek le, hogy az autóján forgatható rendszámtáblákat helyezett el, amelyekkel egyszerűen cserélgethette az azonosítókat. A bochniai rendőrség előbb egy szabálytalan parkolásra figyelt fel, majd az alvázszámmal össze nem illő rendszámra.

Rendszámtáblákkal trükközött a lengyel fiatal

Fotóillusztráció: Karnok Csaba

A rendőrök bevárták az autó 25 éves tulajdonosát, majd az ellenőrzés során átvizsgálták a járművet is. Ekkor derült fény arra, hogy a valódi és a hamis rendszámtáblákat egy kivehető mechanizmusra erősítették, amelynek segítségével a tulajdonos könnyedén váltogathatta az azonosítókat.

A nyomozás során kiderült, hogy nem csupán egy hamis táblát használt, a rendszer egy kivehető mechanizmuson alapult, amely valódi és hamis rendszámokat is tartalmazott, ezzel lehetővé téve a gyors azonosítók közti váltást. A hamis táblákat olcsón lehetett beszerezni – néhány tíz zlotyiért – körülbelül 3000 forintért, aminek következtében kevésnek tűnő költséggel is jelentős csalás alapjai lehetnek.

Rendszámtábla kulcs elem a járműveken

Fotó: MW

Az értékes mechanikus elem még távirányítással is vezérelhető forgó rendszámtábla-kereket tartalmazott, amely lehetővé tette az azonosító gyors cseréjét. A hatóságok jogosan tekintik ezt súlyos bűncselekménynek, hiszen az ilyen trükk jelentősen akadályozhatja az azonosítást és az autós szabályok betartását. Lengyelországban az ilyen manipuláció akár öt év szabadságvesztést is vonhat maga után, ami arra figyelmeztet, hogy az olcsó trükk mögött komoly jogi következmények állhatnak.

Ha más módon szeretnénk a haverok előtt villogni, és nem szabályt sértve, akkor érdemes számba vennünk az egyedi rendszámot is, amelyekkel és egy kreatív ötlettel feldobhatjuk autónkat.

Egyedi rendszámtáblák

Az autótulajdonosok egyedi rendszámtáblát is kérhetnek járművükre. Az egyedi rendszámhoz azonban jelentős díj tartozik, míg a sorban álló, előre gyártott táblák kedvezőbb alternatívát jelenthetnek. Jogszabály szerint a rendszám nem önálló vagyontárgy, hanem mindig a járműhöz kötődik. Az érdeklődőknek érdemes időben jelentkezniük, mert a soron következő táblák között is előfordulhatnak már különleges jelzések.

– Amióta az új rendszám van, nem nagyon találkoztunk a vásárlók körében, hogy valaki új, egyedi rendszámot szeretne, vagy esetleg valami rövid, frappánsat. Nagyon ritkán látok monogramot, az talán egyedi. Azonban szoktam látni érdekes rendszámokat, úgy mint TSLA vagy KTNA vagy akár a DR karaktereket a rendszám elejéről — mondta Kurucz Tamás, Kaposvári autókereskedő.

Ha a sorban következő rendszámot szeretnénk gépjárművünkhöz, akkor 11 475 forintot kell fizetnünk, ha viszont teljesen egyedi rendszámot szeretnénk a járgányra, akkor viszont mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk. Ha teljesen egyedit szeretnénk, akkor bizony 587 250 forintot kell fizetnünk érte.

Így működik a rendszámtáblákat forgató szerkezet: