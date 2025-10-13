Repkednek a 200 százalékos adóbírságok, ha ezen rajtakap a NAV

október 13., hétfő

– Fokozott szigorra számíthatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részéről azok a cégek, amelyek évek óta veszteséget mutatnak ki működésük során – közölte hétfőn az adóhatóság. – Az ellenőrzések tapasztalatai szerint ezeknél a cégeknél a veszteség gyakran nem valós, hanem abból ered, hogy a bevétel egy részét eltitkolják: az értékesítésekről nem állítanak ki számlát vagy nyugtát. Ez a gyakorlat nemcsak az állami költségvetést károsítja, hanem tisztességtelen versenyhelyzetet teremt a jogkövető vállalkozásokkal szemben is. 
Arról is beszámoltak: a hivatal a vizsgálatok során széles körű adatvagyont használ, többek között számla adatokat, gazdasági mutatókat, valamint más adózók összehasonlító adatait. 
A titkolózás súlyos következményekkel járhat: ha bizonyítást nyer az eltitkolt bevétel, az adóhiány kétszeresének megfelelő, azaz 200 százalékos adóbírságot szab ki a NAV.

 

 

 

