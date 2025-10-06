október 6., hétfő

Emlékszel? Ilyenek voltak a Hangár-dombi siklórepülések

1980-ban volt fél évszázada annak, hogy a Somogyi Autóklub keretében létrejött Kaposvár első sportrepülőklubja, akkori nevén: Aeroklub. Az első világháborút követően a sportélet Magyarországon újraéledt. A repülés iránti szenvedélyük sokakban lángolt fel ismét.

A háborús veszteség miatt a haditechnikai lehetőségek korlátozottak voltak, így sorra alakultak meg a sportrepülőklubok, köztük a kaposvári is. Az alapítók határtalan lelkesedéssel vetették bele magukat a munkába. A repülés számukra nem csupán hobbi, hanem hivatás és küldetés volt.

Repülés határok nélkül – A somogyi Aeroklub öröksége
A klub egyik oszlopos tagja Hefty Frigyes volt, aki az első világháborúban hadirepülő tiszthelyettesként szolgált, és Budapestről járt le oktatni, olykor kerékpárral tette meg a hosszú utat. Mivel nem volt érettségije, nem kerülhetett be a tisztikarba, így minden erejét a sportrepülésnek szentelte, azonban nem eredménytelenül. A kis klub két vitorlázórepülővel indult, és már az első évben ezer felszállást hajtottak végre.

Az 1930-ban Budaörsön rendezett első vitorlázóversenyen a somogyiak, egy kivétevel minden számban győzedelmeskedtek. Ott volt köztük Abaffy Genovéva is, az első magyar sportrepülőnő, aki még húszéves sem volt akkor.

 

 

A somogyi sportrepülés visszaemlékezései

Az emlékbizottságot azért hozták létre Bencze József szerint, hogy ápolja és megőrizze a hagyományokat. Szerettek volna méltóképpen megemlékezni a somogyi sportrepülés fél évszázada történt kezdeti lépéseiről.

A tervezővállalat dolgozói társadalmi munkában elkészítették az emlékmű tervét, amelyet a Hangár-dombon állították fel. Az alkotás egy tízméteres fesztávolságú, betontömbön nyugvó stilizált siklószárny, amelyet a LÁEV panelüzemében öntöttek ki. Az emlékművet akkor szállították ki a helyszínre, és szeptember 29-én, a fegyveres erők napja alkalmából avatták fel.

A korabeli vitorlázórepülőkről műszaki rajzok hiányában csak fényképeken keresztül alkothattak képet.
Akkoriban Józsefék, csak gyermekként járták a környéket, és így találkozhattak a repülőkkel. Vizet hordtak nekik, segítettünk felszállásnál, és csak bámulták őket. 

 

A vitorlázórepülés aranykora és vége

A vitorlázórepülés harmincas évekbeli történetéhez tartozik, hogy a gyors fejlődés eredményeként a berlini olimpián dr. Rotter Lajos olimpiai bajnokságot nyert – technikailag fejlettebb nemzetek versenyzőit utasította maga mögé, miután gépével, egy Nemerével, egészen Berlinig repült.

A kaposvári repülőklub története szorosan összefonódik a Hangár-dombbal, egészen a taszári repülőtér megépítéséig. A motoros vontatás működésének megindulásával bealkonyult a Hangár-dombi siklórepülésnek.

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
