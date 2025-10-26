október 26., vasárnap

Retro

Amerikai katonák szálltak le Taszáron

Egy szokatlan leszállás borzolta fel a decemberi csendet Taszáron. Amerikai katonai repülőgép érkezett, fedélzetén nem fegyverekkel, hanem ajándékokkal. A küldöttség és az USA budapesti nagykövete nem hadgyakorlatra jött – hanem, hogy mosolyt csaljon a nagyatádi menekülttábor lakóinak arcára.

Bodor Nikolett
1993 decemberében különleges esemény zajlott a somogyi Taszár repülőterén. Egy C-130 típusú amerikai szállító repülőgép érkezett, amely a Ramsteinben állomásozó NATO-törzs és Kaiserslautern város önkormányzatának adományát hozta a nagyatádi menekülttábor lakói számára. A szállítmányt Robert C. Oaks tábornok, a Közép-európai Szövetséges Légierő parancsnoka személyesen vezette, a német delegációt pedig Gerhardt Piontek, Kaiserslautern főpolgármestere képviselte.

A repülőgép révén érkezett a támogatás a gyerekekhez
A repülőgép szárnyán érkezett a segítség

A repülőgép érkezését a taszári katonák segítségével teherautókra rakták, majd a nagyatádi menekülttáborba szállították. A küldöttség tájékozódott a táborban élő mintegy 500 kisgyermek és családjuk életkörülményeiről, ellátásukról, valamint az ott működő óvodai foglalkozásokról. Kiderült, hogy a legtöbb gyermek az édesanyjával érkezett, miközben apjuk Boszniában harcolt, öt gyerek pedig szülei nélkül élt a táborban.

Az adomány értéke 51 ezer márkát tett ki, amely 4,5 tonna gyermektápszert, 4 tonna pelenkát és különféle játékokat tartalmazott. A felajánlást a főpolgármester jelképesen adta át a tábor képviselőjének, dr. Egerszegi Gyulának, aki köszönetet mondott a támogatásért. A szállítmány a NATO katonazenekari fesztivál bevételéből származott, amelyet a város a hagyományos jótékonysági célok helyett most a magyarországi menekültek támogatására fordított.

 

Robert C. Oaks tábornok a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy az ajándék csupán jelképes mértékű a magyar nép nagylelkűségéhez képest, amely naponta biztosít menedéket és ellátást az otthontalanok számára. Gerhardt Piontek főpolgármester hangsúlyozta, hogy a német város lakói is érzékelik a menekültkérdés fontosságát, mivel országaikban számos menekült él a volt Jugoszlávia és más régiók területéről, ezért is támogatták a nagyatádi tábor lakóit.

A látogatás és az ajándék átadása után az amerikai–német delegáció a kora délutáni órákban visszautazott a ramsteini légibázisra, magával vitte a magyar vendégszeretet és a menekültek iránti tisztelet élményét.

 

