Somogyi gyerekek is robotolhatnak pályázati pénzből

Elindult a Yettel digitális oktatási programja, a ProSuli, amelyben általános és középiskolák pályázhatnak október 28. és november 30. között. A tét nem kicsi, hiszen a legjobbak között egy-egy LEGO robotkészletet sorsolnak ki, amely nagy segítség az intézmények számára a digitális kultúra oktatásban.

Értékes robotkészletet lehet nyerni.

Fotóillusztráció: Nagy Norbert

Robotot nyerhetnek a somogyi iskolások

2025-ben országos szinten már több mint 40 településről, közel 100 diákcsapat nevezett a játékos megmérettetésre. A versenyeket már hagyományosan megelőzi egy nyílt pályázat, amelyben az iskoláknak lehetőségük nyílik arra, hogy ingyenesen jussanak LEGO robotkészlethez. A 2026-os versenyre és az ingyenes robotkészletek megnyerésére elindult a nevezés, amelyre október 28 - november 30-ig van lehetőség.

Újdonságokra számíthatnak a nevezők, hiszen 2026-tól az általános és középiskolás korcsoportokon belül új kategóriák – amatőr és profi liga – is indulnak, így a diákok életkoruk figyelembevétele mellett tudásszintjük szerint versenyezhetnek.

A 25 robotkészletre és a 2026-os ProSuli robotikaversenyre tehát november 30-ig pályázhat minden Magyarországon működő közoktatási intézmény, függetlenül attól, hogy már tagja-e a ProSuli programnak. A nyerteseket sorsolás útján választják ki. Jelentkezni ezen az oldalon lehet.

A regionális fordulókat 2026 februárjában, a döntőt márciusban szervezik meg; ezt megelőzően a résztvevő csapatok felkészülését a robotkészletek mellett online oktatóanyaggal és konzultációs lehetőséggel is támogatja a ProSuli.