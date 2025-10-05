48 perce
Kaposváron egyelőre nem lesz robottaxi, mert nem ismeri fel a kocsiba hányós részeget
Az önvezető járművek megjelenésével egyre több kérdés merül fel: vajon valóban veszélyben vannak bizonyos szakmák, vagy csak a jövő árnyékától félünk? A legújabb eset, amikor egy amerikai rendőrjárőr egy robottaxit állított meg, jól mutatja, hogy a technológia és a jogszabályok között még bőven akadnak szürke zónák
A mesterséges intelligencia térhódításával, beköszöntött a jövő? Tényleg vannak szakmák amik veszélybe kerülnek? Ilyen és ehhez hasonló kérdések keringenek a köztudatban, a technológia térhódításával. Cikkünkben ezen kérdésekre hoztunk egy választ az önvezető gépjárművekkel és taxikkal kapcsolatban. A tengerentúlon, de Ázsiában is terjednek az önvezető személy szállításra kínált megoldások, amelyek már bonyodalmat is okoztak a rendőröknek. Egy San Brunóban történt eset ismét ráirányította a figyelmet az önvezető autók jogi és technológiai kihívásaira: a helyi rendőrök egy robottaxi, pontosabban egy Waymo robottaxi szabálytalan manővere után megállították az autót, ám mert nem volt sofőr nélküli taxi emberi kezelője, nem tudtak bírságot kiszabni.
Nem kell pánikolni a robottaxik miatt
A felhasználókon kívül, a taxitársaságokat érintheti jelentősen ez az új technológia. Azonban úgy néz ki egyenlőre nincs mitől tartani. Ugyanis a taxis szakmát sokan leegyszerűsítik, pedig a valóságban összetettebb annál, mint amit sokan gondolnak.
Nem biztos hogy az új eszközök megjelenése valós veszélyt jelentenének a taxis szakmának. – Szerintem azért nem veszélyezteti a taxi intézményét mert nem csak annyiból áll ez a szakma hogy egyik helyről a másikra el kell vinni az utast, hanem itt foglalkozni kell személyes problémákkal is, úgy mint például a csomagok bepakolásával, vagy egy öreg néninek segíteni kell beszállni, bepakolni – mondta Bóli Attila, a Kaposvár Taxi vezetője. A további kérdés, hogy az emberek mennyire bíznának ebben hogy egy gép viszi őket a célállomásig. De tegyük fel, hogy ezekkel most nem foglalkozunk. Az infrastrukturális feltételek egyszerűen nem adottak ehhez az önvezető üzemhez. Az én autóm is tudja ezt az önvezető funkciót, de számos helyen nincsen olyan útfelfestést az útburkolaton, amit felismer a rendszer. Szerintem egyenlőre nem is lenne gazdaságos itt, fejlettebb óriási városokban ez elképzelhető, hogy gazdaságosan működik, de itt nem valószínű. Úgy gondolom, hogy jelenleg nem veszélyezteti ez az új technológia a társaságokat – mondta Bóli Attila, Kaposvári Taxi társaság vezetője.
A gép nem veszi észre ha valaki jócskán felöntött a garatra
Ha arra gondolunk hogy taxis utazás alatt felmerülő váratlan események, a filmekből mindenki fejében egyből a szülés vagy valami infarktussal kapcsolatos egészségügyi probléma villan fel. Pedig ennél sokkal kisebb, az élet által írt puritán helyzetek is kialakulhatnak egy utazás alkalmával.
–Felmerülhetnek olyan váratlan helyzetek, amelyre az önvezető taxik nem tudnak hogyan reagálni. Tegyük fel ha valaki hirtelen rosszul lesz, akkor azt helyzet függő de hirtelen a megfelelő módon kell lereagálni. De ennél puritánabb példával éljek. Ha valaki egy átmulatott este után, esetleg egy 18. születésnap alkalmával felöntött jócskán a garatra, akkor azt egy vezető nélküli jármű, hogyan tudná felismerni, hogy egy utas utazásképes állapotban van. Nem egyszer volt már arra példa, hogy kezdetben egész jól volt az utas, de körülbelül 100-150 méter múlva szólt, hogy azonnal meg kellene állnunk. De sajnos fordult már elő olyan is, hogy nem tudott szólni hogy rosszul lett, és hát megtörtént a baj, takaríthattunk. Szóval az élet, pláne az éjszakai élet okozta apó váratlan helyzetekre ezek a járművek, egyáltalán nincsenek felkészülve – mondta Bóli Attila, a Kaposvár Taxi vezetője.
Külföldön már bonyodalmat is okoztak
San Brunóban a helyi rendőrök egy robottaxi, pontosabban egy Waymo robottaxi szabálytalan manővere után megállították az autót, ám mert nem volt sofőr nélküli taxi emberi kezelője, nem tudtak bírságot kiszabni.
Ez az incidens – amikor az önvezető járművek és a közlekedési szabályok viszonya kerül előtérbe – jól illusztrálja azokat a kihívásokat, amelyekkel szembesülünk akkor is, ha majd Magyarországon is elindulnak önvezető autók (vagy akár önvezető autó Magyarország viszonylatában). Vajon mikor válik hétköznapivá az, hogy egy Tesla robotaxi szolgáltatja a városi közlekedést, vagy hogy egy Zoox robotaxi bérelhető legyen Pesten?
Kína már aktívan halad az önvezető taxi Kína fejlesztésével, különösen a nagyvárosokban és technológiai zónákban. Ott a wuhan robotaxi példája is jól mutatja, hogy az önvezető elektromos autó és az ai taxi kombinációja milyen gyorsan léphet be az urbanisztikus közlekedésbe.
Mégis, az olyan esetek, mint a Waymo-esemény, arra figyelmeztetnek: az önvezető autó tesztelés során nem elég a technológiai megbízhatóság, szükség van arra is, hogy a szabályrendszerek, a felelősségi keretek, a biztosítási és büntetési szabályok is lépést tartsanak az új generációs önjáró taxi megjelenésével.