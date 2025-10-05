Kaposváron egyelőre nem lesz robottaxi, mert nem ismeri fel a kocsiba hányós részeget

A mesterséges intelligencia térhódításával, beköszöntött a jövő? Tényleg vannak szakmák amik veszélybe kerülnek? Ilyen és ehhez hasonló kérdések keringenek a köztudatban, a technológia térhódításával. Cikkünkben ezen kérdésekre hoztunk egy választ az önvezető gépjárművekkel és taxikkal kapcsolatban. A tengerentúlon, de Ázsiában is terjednek az önvezető személy szállításra kínált megoldások, amelyek már bonyodalmat is okoztak a rendőröknek. Egy San Brunóban történt eset ismét ráirányította a figyelmet az önvezető autók jogi és technológiai kihívásaira: a helyi rendőrök egy robottaxi, pontosabban egy Waymo robottaxi szabálytalan manővere után megállították az autót, ám mert nem volt sofőr nélküli taxi emberi kezelője, nem tudtak bírságot kiszabni.

Robottaxit fogott a rendőrség - Fotó: San Bruno Police Department

Nem kell pánikolni a robottaxik miatt

A felhasználókon kívül, a taxitársaságokat érintheti jelentősen ez az új technológia. Azonban úgy néz ki egyenlőre nincs mitől tartani. Ugyanis a taxis szakmát sokan leegyszerűsítik, pedig a valóságban összetettebb annál, mint amit sokan gondolnak.

Nem biztos hogy az új eszközök megjelenése valós veszélyt jelentenének a taxis szakmának. – Szerintem azért nem veszélyezteti a taxi intézményét mert nem csak annyiból áll ez a szakma hogy egyik helyről a másikra el kell vinni az utast, hanem itt foglalkozni kell személyes problémákkal is, úgy mint például a csomagok bepakolásával, vagy egy öreg néninek segíteni kell beszállni, bepakolni – mondta Bóli Attila, a Kaposvár Taxi vezetője. A további kérdés, hogy az emberek mennyire bíznának ebben hogy egy gép viszi őket a célállomásig. De tegyük fel, hogy ezekkel most nem foglalkozunk. Az infrastrukturális feltételek egyszerűen nem adottak ehhez az önvezető üzemhez. Az én autóm is tudja ezt az önvezető funkciót, de számos helyen nincsen olyan útfelfestést az útburkolaton, amit felismer a rendszer. Szerintem egyenlőre nem is lenne gazdaságos itt, fejlettebb óriási városokban ez elképzelhető, hogy gazdaságosan működik, de itt nem valószínű. Úgy gondolom, hogy jelenleg nem veszélyezteti ez az új technológia a társaságokat – mondta Bóli Attila, Kaposvári Taxi társaság vezetője.