Odafigyelés

1 órája

Rögtön ellenőrizd az autódat, bírság jár érte, ha ez hiányzik

Címkék#eszköz#segélydoboz#jármű#gépkocsi

Harsányi Miklós

Az autósok sok esetben nem tudják pontosan, melyek a gépjármű kötelező felszerelései.

Autó téli felkészítés-8
Biztos, hogy minden bent van az autódban, ami szükséges? 
Fotó: MW

 Egyik ilyen kötelező felszerelés a B típusú egészségügyi doboz. Ennél figyelembe kell venni, hogy a doboz olyan eszközöket, anyagokat tartalmaz, amelyeknek szavatossági ideje lejár, szóval nem elég, hogy egy megfelelő segélydoboz a kocsiban van, a cseréről is gondoskodnunk kell.
Az elakadásjelző háromszög is kötelező tartozéka a gépkocsinak, amelyet az elromlott jármű mögött olyan távolságra kell elhelyezni, hogy azt a többi sofőr időben észre vegye. 
Ha forgalmi okok vagy műszaki hiba miatt ki kell szállnunk a járműből, így lakott területen kívül, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között láthatósági mellény viselése kötelező. Minden esetben annyi láthatósági mellény kell az autóba, ahány utas van. Az autó kötelező tartozékainak hiánya egy közúti ellenőrzés során szabálysértési bírságot vonhat maga után.

 

