október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Séta az utcán

35 perce

Róka komát nem zavarta az ember Szárszó utcáin

Címkék#város#környezet#háziállat

Olvasónk osztotta meg velünk az egyáltalán nem félős rókakomáról készített fotóját.

Molnár Dániel
Róka komát nem zavarta az ember Szárszó utcáin

Olvasónknak pózolt a róka koma Balatonszárszón, a Berzsenyi utcában, s láthatóan nem zavarta az ember közelsége. 

Róka koma Balatonszárszón. Fotó: Dobos Károly

Az utóbbi időben egyre gyakoribb jelenség, hogy rókák jelennek meg a falvak és kisebb városok belterületén. Ennek fő oka, hogy az emberlakta települések közelében könnyebben találnak élelmet – például háztartási hulladékot, elhullott állatokat vagy akár háziállatok eledelét. Az élőhelyek beszűkülése, az erdőirtások és a mezőgazdasági területek terjeszkedése miatt a rókák természetes környezete egyre szűkösebb, így a túlélés érdekében alkalmazkodnak az ember közelségéhez. Bár a róka általában nem jelent közvetlen veszélyt az emberre, célszerű óvatosnak lenni, ne etessük, ne közelítsük meg, valamint zárjuk el az élelmiszer-maradékokat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu