Róka komát nem zavarta az ember Szárszó utcáin

Olvasónknak pózolt a róka koma Balatonszárszón, a Berzsenyi utcában, s láthatóan nem zavarta az ember közelsége.

Róka koma Balatonszárszón. Fotó: Dobos Károly

Az utóbbi időben egyre gyakoribb jelenség, hogy rókák jelennek meg a falvak és kisebb városok belterületén. Ennek fő oka, hogy az emberlakta települések közelében könnyebben találnak élelmet – például háztartási hulladékot, elhullott állatokat vagy akár háziállatok eledelét. Az élőhelyek beszűkülése, az erdőirtások és a mezőgazdasági területek terjeszkedése miatt a rókák természetes környezete egyre szűkösebb, így a túlélés érdekében alkalmazkodnak az ember közelségéhez. Bár a róka általában nem jelent közvetlen veszélyt az emberre, célszerű óvatosnak lenni, ne etessük, ne közelítsük meg, valamint zárjuk el az élelmiszer-maradékokat.