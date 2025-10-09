Cipőlopó fantom tűnt fel a kaposvári belvárosban

Néhány héten belül már a második videó landolt szerkesztőségünkben, melyen kaposvári róka, vagy rókák szerepelnek. Szeptemberben a Biczó Ferenc közben örökítettek meg egy arra kószáló ravaszdit, a mostani videót pedig a kaposvári belváros forgalmas részén vette fel olvasónk.

A róka beköltözik a városokba Fotó: Shutterstock

A róka a járókelők között sompolygott

A pár másodperces felvétel a Rippl-Rónai Parkban készült, a régi levéltár előtt az esti órákban, amikor éppen lement a nap. Olvasónk lánya megfordult, meglátta a sompolygó rókát, és azonnal előkapta a mobiltelefonját. A vadállat láthatóan nem zavartatta magát, hiszen néhány méteres közelségben volt a sétáló emberektől, de a legtöbben észre sem vették. A róka viselkedésén látszott, ügyel arra, hogy ne kerüljön az emberek látóterébe, de gyorsan körbeosont, találhat-e valahol élelmet.

A Rippl-Rónai villánál is róka tűnt fel

Egy másik olvasónk arról számolt be, hogy ő is rókával találkozott a Rippl-Rónai villánál, az állat nem is félt szinte az autótól, de mire lefotózhatta volna, elment. A szülei a Kossuth Lajos utcában laknak, és az elmúlt hetekben folyamatosan tűnnek el a cipők a ház teraszáról, majd szétrágva, a bokrokban találják meg a lábbeliket. Éjszaka a kutyák állandóan ugatnak, szerinte róka vagy nyest garázdálkodik rendszeresen az udvarban.

A kaposvári városnéző róka nem a tél közeledte miatt, vagy az időjárás megváltozása miatt vette az irányt a belváros felé, mondta a hasonló esetekről Tengerdi Győző balatonmáriafürdői hivatásos vadász a sonline.hu-nak. Túlszaporodott az állomány és az ember csak tovább szűkíti az életterét, magyarázta.Vannak olyan vadfajok, melyek jól tudnak alkalmazkodni az urbanizációhoz, ilyen a vaddisznó és a róka is. Azonban megközelíteni a vadakat nem veszélytelen, főként egészségügyi kockázatai vannak annak, ha a rókák és más erdei állatok bejárnak az ember lakta területekre.