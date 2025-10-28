1 órája
Sok tyúk kölyökrókát győzött - ezt a videót látnod kell!
Egy egészen szokatlan videót tett közzé szeptemberben a balatonőszödi rókamentők oldala: a felvételen az látható, ahogy egy fiatal róka egy tyúkólba szorul, de a jelenet nem a megszokott vadászatot mutatja.
A rókakölyök – elmondásuk szerint – megfojtott egy tyúkot, nem fogyasztotta el, majd a sarokba feküdt. A döbbenetes részlet: a többi tyúk és kakas szorosan köré gyűlt, mintha „összebújva” nem engednék mozdulni.
Tyúk csapat gyűrte maga alá a róka kómát?
A rókamentők is értetlenül álltak az eset előtt: „Sok mindennel találkoztam már rókaügyben, de ez a szitu?!”, írták a videóhoz. Az állat azóta szabad lett, de a történet kérdéseket vet fel: vajon mi történt a tyúkokkal? Nem érzékelték a veszélyt? Vagy ösztönös védekező mechanizmussal éltek, összezárva a ragadozó körül?
Dr. Molnár Marcell agrármérnök, baromfi- és kisállattenyésztő szakmérnök, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) egyetemi docense, kutatásainak középpontjában az ember és állat közötti kapcsolatok, valamint az állati viselkedés vizsgálata áll, ezért kérdeztük őt a videóban látottakról és az állatok viselkedésének hátteréről, hogy szakmai szemmel segítsen értelmezni a felvételen megfigyelhető jelenségeket.
Elmondta, hogy bár nem látta a felvételt, a leírt viselkedés egyik állattól sem tekinthető normálisnak. Hozzátette: előfordulhat, hogy a róka – mivel még kölyök volt – rutintalansága miatt nem reagált a megszokott módon.
– Lehetséges, hogy miután elejtette a zsákmányt, a többi tyúk nem menekült el, ezért nem indult el benne az ösztön, hogy a többit is elkapja – magyarázta.
Dr. Molnár szerint az is elképzelhető, hogy a tyúkok a támadás után védelmi reakciót mutattak, és csoportosan léptek fel a rókával szemben.
Nem kizárt, hogy a tyúkok megtámadták, hiszen előfordul, hogy a baromfik védik egymást, különösen, ha csibéket is őriznek. A róka pedig megijedhetett, behúzódott a sarokba, és ott lapult meg védekezésképpen.
A szakember hozzátette, hogy a felvételen látott helyzet valószínűleg egy fiatal róka első önálló zsákmányejtése lehetett, ami magyarázhatja a zavart és a szokatlan viselkedést. „Normál esetben, amíg mozgást érzékel maga körül, a róka minden mozduló állatra támad. Itt azonban valószínűleg megijedt és nem tudta, hogyan reagáljon” – fogalmazott.