Sok tyúk kölyökrókát győzött - ezt a videót látnod kell!

A rókakölyök – elmondásuk szerint – megfojtott egy tyúkot, nem fogyasztotta el, majd a sarokba feküdt. A döbbenetes részlet: a többi tyúk és kakas szorosan köré gyűlt, mintha „összebújva” nem engednék mozdulni.

A róka kellemetlenül érezte magát a tyúkok alatt. Forrás: Facebook

Tyúk csapat gyűrte maga alá a róka kómát?

A rókamentők is értetlenül álltak az eset előtt: „Sok mindennel találkoztam már rókaügyben, de ez a szitu?!”, írták a videóhoz. Az állat azóta szabad lett, de a történet kérdéseket vet fel: vajon mi történt a tyúkokkal? Nem érzékelték a veszélyt? Vagy ösztönös védekező mechanizmussal éltek, összezárva a ragadozó körül?

Dr. Molnár Marcell agrármérnök, baromfi- és kisállattenyésztő szakmérnök, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) egyetemi docense, kutatásainak középpontjában az ember és állat közötti kapcsolatok, valamint az állati viselkedés vizsgálata áll, ezért kérdeztük őt a videóban látottakról és az állatok viselkedésének hátteréről, hogy szakmai szemmel segítsen értelmezni a felvételen megfigyelhető jelenségeket.

Elmondta, hogy bár nem látta a felvételt, a leírt viselkedés egyik állattól sem tekinthető normálisnak. Hozzátette: előfordulhat, hogy a róka – mivel még kölyök volt – rutintalansága miatt nem reagált a megszokott módon.

– Lehetséges, hogy miután elejtette a zsákmányt, a többi tyúk nem menekült el, ezért nem indult el benne az ösztön, hogy a többit is elkapja – magyarázta.

Dr. Molnár szerint az is elképzelhető, hogy a tyúkok a támadás után védelmi reakciót mutattak, és csoportosan léptek fel a rókával szemben.

Nem kizárt, hogy a tyúkok megtámadták, hiszen előfordul, hogy a baromfik védik egymást, különösen, ha csibéket is őriznek. A róka pedig megijedhetett, behúzódott a sarokba, és ott lapult meg védekezésképpen.

A szakember hozzátette, hogy a felvételen látott helyzet valószínűleg egy fiatal róka első önálló zsákmányejtése lehetett, ami magyarázhatja a zavart és a szokatlan viselkedést. „Normál esetben, amíg mozgást érzékel maga körül, a róka minden mozduló állatra támad. Itt azonban valószínűleg megijedt és nem tudta, hogyan reagáljon” – fogalmazott.