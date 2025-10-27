Újfajta rendszámok jelennek meg jövőre

Alighanem szokatlan lesz a rózsaszín rendszámok látványa az utakon, márpedig Franciaországban 2026-tól ezzel a színnel fogják jelölni az ideiglenes azonosítókat, írja az Auto-Moto.com.

Ugyanakkor nem az új szín lesz az egyetlen érdemi változás a francia ideiglenes rendszámoknál, ugyanis az azokra vonatkozó előírásokon is szigorítani fognak. A reformra azért van szükség, mert a mostani formájukban túlságosan hasonlítanak az állandó rendszámtáblákra, ami nemcsak az adminisztrációt nehezíti meg, de különféle visszaélések táptalajául is szolgál, így előfordulhat, hogy a járművezetők olyan rendszámokat használnak, ami a gépjármű-nyilvántartási rendszerben már egy másik járműhöz tartozik.

Endrédi János kaposvári forgalomtechnikai szakmérnök, a Kaposvári Rendőr-kapitányság Városi Baleset-megelőzési Bizottság tagja megkeresésünkre pénteken azt mondta: hallott már a rózsaszín rendszámról, de még nem látott ilyet, illetve ehhez hasonlót sem, noha korábban számos országban járt. Oroszország, Norvégia, Finnország és Svédországon kívül az Egyesült Államokat is felkereste, ahol államonként változhat a rendszám. Hazánkban a közelmúltban nagy változást hozott a zöld gépkocsirendszám bevezetése, amit az elektromos autók kaptak.

– Több fontos elvárás van a rendszámtáblával kapcsolatban – mondta. – Lényeges, hogy olyan színű, hátterű legyen, amelyen jól lehet olvasni a betűket és a számokat. Az első autómat, egy Skoda 1000-est még 1970-ben vásároltam, s a mai napig emlékszem a rendszámára, ami ID-52-09 volt.

Hazai rendszám kavalkád: egyedi ötletek, húzós összegek

Az egyedi rendszám viszont sokkal szabadabb variációkat kínál:

lehet például hat betű + egy szám,

öt betű + két szám,

négy betű + három szám

három betű + négy szám

Ennek a szabadságnak azonban komoly ára van:

az egyénileg kiválasztott rendszám díja 151 810 forint, míg az egyedi rendszámtábla ára már 587 250 forint

– vagyis közel négyszer annyiba kerül.



