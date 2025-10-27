október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változás

1 órája

Újfajta rendszámok jelennek meg jövőre

Címkék#Kaposvári Rendőr-kapitányság#Városi Baleset-megelőzési Bizottság#rendszámtábla

Elsőre furcsának tűnő újítás érkezik jövőre. Jönnek a rózsaszín rendszámok, az autósok készülhetnek a soron következő változásra.

Harsányi Miklós
Újfajta rendszámok jelennek meg jövőre

Fotó: Roman Vyshnikov

Alighanem szokatlan lesz a rózsaszín rendszámok látványa az utakon, márpedig Franciaországban 2026-tól ezzel a színnel fogják jelölni az ideiglenes azonosítókat, írja az Auto-Moto.com

Alighanem szokatlan lesz a rózsaszín rendszámok látványa az utakon
Alighanem szokatlan lesz a rózsaszín rendszámok látványa az utakon

Új szín, szigorítanak az előírásokon, reform, visszaélések,  gépjármű-nyilvántartási rendszer - meglepetés az utakon

Ugyanakkor nem az új szín lesz az egyetlen érdemi változás a francia ideiglenes rendszámoknál, ugyanis az azokra vonatkozó előírásokon is szigorítani fognak. A reformra azért van szükség, mert a mostani formájukban túlságosan hasonlítanak az állandó rendszámtáblákra, ami nemcsak az adminisztrációt nehezíti meg, de különféle visszaélések táptalajául is szolgál, így előfordulhat, hogy a járművezetők olyan rendszámokat használnak, ami a gépjármű-nyilvántartási rendszerben már egy másik járműhöz tartozik.

 

Döntöttek: jövőre jönnek a rózsaszín rendszámok

  • Endrédi János kaposvári forgalomtechnikai szakmérnök, a Kaposvári Rendőr-kapitányság Városi Baleset-megelőzési Bizottság tagja megkeresésünkre pénteken azt mondta: hallott már a rózsaszín rendszámról, de még nem látott ilyet, illetve ehhez hasonlót sem, noha korábban számos országban járt. Oroszország, Norvégia, Finnország és Svédországon kívül az Egyesült Államokat is felkereste, ahol államonként változhat a rendszám. Hazánkban a közelmúltban nagy változást hozott a zöld gépkocsirendszám bevezetése, amit az elektromos autók kaptak. 
  • – Több fontos elvárás van a rendszámtáblával kapcsolatban – mondta. – Lényeges, hogy olyan színű, hátterű legyen, amelyen jól lehet olvasni a betűket és a számokat. Az első autómat, egy Skoda 1000-est még 1970-ben vásároltam, s a mai napig emlékszem a rendszámára, ami ID-52-09 volt.

 

Hazai rendszám kavalkád: egyedi ötletek, húzós összegek

Az egyedi rendszám viszont sokkal szabadabb variációkat kínál: 

  • lehet például hat betű + egy szám,  
    öt betű + két szám, 
    négy betű + három szám 
    három betű + négy szám 
    Ennek a szabadságnak azonban komoly ára van:

az egyénileg kiválasztott rendszám díja 151 810 forint, míg az egyedi rendszámtábla ára már 587 250 forint

– vagyis közel négyszer annyiba kerül.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu