Rózsaszínbe öltözött a MATE Kaposvári Campusa

Október 1-jén a MATE Kaposvári Campus és a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának hallgatói és oktatói rózsaszínbe öltözve csatlakoztak a Mellrák Elleni Küzdelem Világnapjához.

Koszorus Rita
Rózsaszínbe öltözött a MATE Kaposvári Campusa

A közös kezdeményezéssel a megelőzés és a szűrővizsgálatok fontosságára hívták fel a figyelmet.

A program részeként fotófal várta a résztvevőket az új tanügyi épületnél, a nap fénypontja pedig a közös fotó volt, amelyen a két intézmény hallgatói és oktatói együtt üzenték: az időben elvégzett szűrés életet menthet.

 

