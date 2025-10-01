Rózsaszínbe öltözött a MATE Kaposvári Campusa

A közös kezdeményezéssel a megelőzés és a szűrővizsgálatok fontosságára hívták fel a figyelmet.

A program részeként fotófal várta a résztvevőket az új tanügyi épületnél, a nap fénypontja pedig a közös fotó volt, amelyen a két intézmény hallgatói és oktatói együtt üzenték: az időben elvégzett szűrés életet menthet.