Mellrák elleni világnap
26 perce
Rózsaszínbe öltözött a MATE Kaposvári Campusa
Október 1-jén a MATE Kaposvári Campus és a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának hallgatói és oktatói rózsaszínbe öltözve csatlakoztak a Mellrák Elleni Küzdelem Világnapjához.
A közös kezdeményezéssel a megelőzés és a szűrővizsgálatok fontosságára hívták fel a figyelmet.
A program részeként fotófal várta a résztvevőket az új tanügyi épületnél, a nap fénypontja pedig a közös fotó volt, amelyen a két intézmény hallgatói és oktatói együtt üzenték: az időben elvégzett szűrés életet menthet.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre