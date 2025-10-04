Ilyen volt a Kaposvári Ruhagyár élete, amikor még fénykorát élte

A Kaposvári Ruhagyár kapuja ekkor vált a munka szentélyévé. Blokkolóóra nem volt, és a későn érkezők sorsa a portásra hárult, aki figyelmesen őrizte az érkezési időket. A műszak kezdetével a ruhagyári dolgozók szinte egy gépezet részeként álltak a varrógépek mellett, hiszen a háromnegyed hatos szalagmunka elindulásakor egyetlen kéz kiesése is megbéníthatta az egész folyamatot.

Hat óra után néhány perccel, már egyenletesen berregnek a gépek a Ruhagyárban

A munka a raktárból indult, ahol minden kezdődött. Ide érkeztek reggelente a szabászatból az előkészített darabok, amelyeket a raktárosok osztottak szét az aznapi termeléshez. Innen vette kezdetét a folyamat, amikor serény kezek lázas munkába kezdtek: ragasztottak, varrtak, gomboztak, cérnáztak, vasaltak, és gondosan ellenőrizték az egyes ruhadarabokat. Bár a leírás egyszerűnek tűnt, a valóságban ez a precíz és összehangolt munka tette lehetővé, hogy a termelés gördülékenyen haladjon, és a kész ruhák időben eljussanak a vásárlókhoz.

Az utolsó cigaretta

A nap reggele egyfajta rituáléval kezdődött: a kávé és az utolsó cigaretta a dohányzóban, majd mindenki pontosan háromnegyed hatkor elfoglalta helyét a gépek mellett. A szigorú pontosság nem véletlen volt, hiszen a műszak kezdetétől pillanatok alatt beindult a termelés, és minden mozdulatnak megvolt a maga szerepe. Eleinte a munkások mozdulatai még lassabbak voltak, de hamar belelendültek, és a gyár egész ritmusa felgyorsult.

Reggeli napindító a munkakezdés előtt

Ruhagyári reggelek, a testmozgás hatása a termelésre

Az intenzív munka azonban hamar kifárasztotta a dolgozókat, körülbelül öt-hat óra után érezhető volt a teljesítmény csökkenése. Ezen a problémán segített a munkahelyi testnevelés, amely nem csupán frissítő szünetet jelentett, hanem valódi hatást gyakorolt a munkások teljesítményére. A torna után ismét lendületesebb lett a munka, így a nyolc órás műszakból körülbelül hét és fél órát dolgoztak aktívan és hatékonyan a munkások és munkásnők.

Egykor így indult hát a nap a ruhagyár falai között, ahol az apró részletek és a precíz együttműködés teremtették meg azt a termelési láncot, amely évtizedeken át biztosította a város és az ország ruházati ellátását. A reggel illata, a munka lendülete és a gyár kapuján áramló tömeg egyaránt hozzájárultak ahhoz a különleges hangulathoz, amelyről ma már csak emlékek és beszámolók mesélnek.