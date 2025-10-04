október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Retro

29 perce

Ilyen volt a Kaposvári Ruhagyár élete, amikor még fénykorát élte

Címkék#kaposvári ruhagyár#munka#reggel

Az idő kerekét visszatekerve, egykoron a Kaposvári Ruhagyár életének mindennapjaiba nyerhetünk bepillantást, ahol a reggeli órák ködös csendjét a frissen sült kenyér illata töltötte be, miközben a boltokba szállították a süteményeket. A napsütötte utcákon azonban a ruhagyár asszonyai és lányai nem élvezhették a reggel nyugalmát, nekik már fél hat körül tömegek áramlottak a gyárkapun át, hogy kezdetét vegye a munkanap.

Bodor Nikolett
Ilyen volt a Kaposvári Ruhagyár élete, amikor még fénykorát élte

A Kaposvári Ruhagyár kapuja ekkor vált a munka szentélyévé. Blokkolóóra nem volt, és a későn érkezők sorsa a portásra hárult, aki figyelmesen őrizte az érkezési időket. A műszak kezdetével a ruhagyári dolgozók szinte egy gépezet részeként álltak a varrógépek mellett, hiszen a háromnegyed hatos szalagmunka elindulásakor egyetlen kéz kiesése is megbéníthatta az egész folyamatot.

Hat óra után néhány perccel, már egyenletesen berregnek a gépek a Ruhagyárban
Hat óra után néhány perccel, már egyenletesen berregnek a gépek a Ruhagyárban

 

A munka a raktárból indult, ahol minden kezdődött. Ide érkeztek reggelente a szabászatból az előkészített darabok, amelyeket a raktárosok osztottak szét az aznapi termeléshez. Innen vette kezdetét a folyamat, amikor serény kezek lázas munkába kezdtek: ragasztottak, varrtak, gomboztak, cérnáztak, vasaltak, és gondosan ellenőrizték az egyes ruhadarabokat. Bár a leírás egyszerűnek tűnt, a valóságban ez a precíz és összehangolt munka tette lehetővé, hogy a termelés gördülékenyen haladjon, és a kész ruhák időben eljussanak a vásárlókhoz.

Az utolsó cigaretta
Az utolsó cigaretta

A nap reggele egyfajta rituáléval kezdődött: a kávé és az utolsó cigaretta a dohányzóban, majd mindenki pontosan háromnegyed hatkor elfoglalta helyét a gépek mellett. A szigorú pontosság nem véletlen volt, hiszen a műszak kezdetétől pillanatok alatt beindult a termelés, és minden mozdulatnak megvolt a maga szerepe. Eleinte a munkások mozdulatai még lassabbak voltak, de hamar belelendültek, és a gyár egész ritmusa felgyorsult.

Reggeli napindító a munkakezdés előtt
Reggeli napindító a munkakezdés előtt

Ruhagyári reggelek, a testmozgás hatása a termelésre

Az intenzív munka azonban hamar kifárasztotta a dolgozókat, körülbelül öt-hat óra után érezhető volt a teljesítmény csökkenése. Ezen a problémán segített a munkahelyi testnevelés, amely nem csupán frissítő szünetet jelentett, hanem valódi hatást gyakorolt a munkások teljesítményére. A torna után ismét lendületesebb lett a munka, így a nyolc órás műszakból körülbelül hét és fél órát dolgoztak aktívan és hatékonyan a munkások és munkásnők.

Egykor így indult hát a nap a ruhagyár falai között, ahol az apró részletek és a precíz együttműködés teremtették meg azt a termelési láncot, amely évtizedeken át biztosította a város és az ország ruházati ellátását. A reggel illata, a munka lendülete és a gyár kapuján áramló tömeg egyaránt hozzájárultak ahhoz a különleges hangulathoz, amelyről ma már csak emlékek és beszámolók mesélnek.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu