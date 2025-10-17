Garázdasággal gyanúsították meg Ruszin-Szendi Romuluszt, Kaposváron hallgatták ki

Gyanúsítottként hallgatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt a kötcsei lökdösődés miatt. A Magyar Nemzet megkeresésére a rendőrség azt válaszolta, hogy a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságon az említett ügyben garázdaság vétség gyanúja miatt gyanúsított kihallgatás történt. A gyanúsított Magyar Péter honvédelmi szakértője, akit még Tényi István jelentett fel.

Ruszin-Szendi Romulusz vitatott mozdulata

Forrás: Hír TV

Ruszin-Szendi Romulusz és a riporter találkozása

Az ügy háttere, hogy Móna Márk, a Mandiner riportere Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám a volt főkatona válaszadás helyett többször is meglökte a riportert. A történet egyébként egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről.

Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a felvételen Ruszin-Szendi Romulusz és a Mandiner újságírója „beszélgettek, nevettek”, majd az újságíró megpróbált belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szólt, hogy ne tegye, aztán odébb tolta. A Tisza Párt elnöke szerint ezt követően „megölelték egymást”.