október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kihallgatás

1 órája

Garázdasággal gyanúsították meg Ruszin-Szendi Romuluszt, Kaposváron hallgatták ki

Címkék#rendőrség#Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Ruszin-Szendi Romulusz

Somogyban gyanúsították meg garázdasággal a volt főkatonát. Ruszin-Szendi Romulusz ellen eljárást indítottak a Kötcsén történtek miatt.

Sonline.hu

Gyanúsítottként hallgatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt a kötcsei lökdösődés miatt.  A Magyar Nemzet megkeresésére a rendőrség azt válaszolta, hogy a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságon az említett ügyben garázdaság vétség gyanúja miatt gyanúsított kihallgatás történt. A gyanúsított Magyar Péter honvédelmi szakértője, akit még Tényi István jelentett fel.

Ruszin-Szendi Romulusz vitatott mozdulata Forrás: Hír TV
Ruszin-Szendi Romulusz vitatott mozdulata 
Forrás: Hír TV 

Ruszin-Szendi Romulusz és a riporter találkozása

Az ügy háttere, hogy Móna Márk, a Mandiner riportere Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám a volt főkatona válaszadás helyett többször is meglökte a riportert. A történet egyébként egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről.
Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a felvételen Ruszin-Szendi Romulusz és a Mandiner újságírója „beszélgettek, nevettek”, majd az újságíró megpróbált belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szólt, hogy ne tegye, aztán odébb tolta. A Tisza Párt elnöke szerint ezt követően „megölelték egymást”. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu