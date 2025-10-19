október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

3 órája

Sarki fény ragyogott Magyarország felett – és idén nem utoljára!

Címkék#Föld#Nap#horizont#fény#légkör

Szombat este ismét különleges látványban lehetett része azoknak, akik tiszta égbolt alatt figyelték az eget: az északi horizont felett halvány rózsaszín és zöld árnyalatban tűnt fel az Aurora Borealis, vagyis a sarki fény.

Az Időkép beszámolója szerint egy G2-es erősségű geomágneses vihar juttatta el a Napból származó töltött részecskéket a Föld légkörébe, ez okozta a látványos fényjelenséget, amely Magyarországról is megfigyelhető volt.

Fotó: Időkép

A ritka égi tünemény idén ősszel már másodszor volt látható hazánk területéről – legutóbb három hete figyelhettük meg, akkor rózsaszínes fényben tündökölt az ég Prédikálószéknél.

A szakemberek szerint kedden újabb, G1-es erősségű geomágneses vihar érheti el bolygónkat, így aki lemaradt a hétvégi látványról, annak ismét lehet esélye megpillantani a sarki fényt – ha az időjárás is kegyes lesz hozzá.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu