3 órája
Sarki fény ragyogott Magyarország felett – és idén nem utoljára!
Szombat este ismét különleges látványban lehetett része azoknak, akik tiszta égbolt alatt figyelték az eget: az északi horizont felett halvány rózsaszín és zöld árnyalatban tűnt fel az Aurora Borealis, vagyis a sarki fény.
Az Időkép beszámolója szerint egy G2-es erősségű geomágneses vihar juttatta el a Napból származó töltött részecskéket a Föld légkörébe, ez okozta a látványos fényjelenséget, amely Magyarországról is megfigyelhető volt.
A ritka égi tünemény idén ősszel már másodszor volt látható hazánk területéről – legutóbb három hete figyelhettük meg, akkor rózsaszínes fényben tündökölt az ég Prédikálószéknél.
A szakemberek szerint kedden újabb, G1-es erősségű geomágneses vihar érheti el bolygónkat, így aki lemaradt a hétvégi látványról, annak ismét lehet esélye megpillantani a sarki fényt – ha az időjárás is kegyes lesz hozzá.