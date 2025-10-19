Sarki fény ragyogott Magyarország felett – és idén nem utoljára!

Az Időkép beszámolója szerint egy G2-es erősségű geomágneses vihar juttatta el a Napból származó töltött részecskéket a Föld légkörébe, ez okozta a látványos fényjelenséget, amely Magyarországról is megfigyelhető volt.

Fotó: Időkép

A ritka égi tünemény idén ősszel már másodszor volt látható hazánk területéről – legutóbb három hete figyelhettük meg, akkor rózsaszínes fényben tündökölt az ég Prédikálószéknél.

A szakemberek szerint kedden újabb, G1-es erősségű geomágneses vihar érheti el bolygónkat, így aki lemaradt a hétvégi látványról, annak ismét lehet esélye megpillantani a sarki fényt – ha az időjárás is kegyes lesz hozzá.