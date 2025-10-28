Hatalmas csinnadrattával adták át a balatoni repteret

A sármelléki repülőtér, mint létesítmény eredete a katonai használatra vezethető vissza: a térségben a második világháborút követően katonai repülőtér működött, amelyet a szovjet csapatok is használtak az 1960-as évekig. A betonpályák és a katonai infrastruktúra később alapot adtak a polgári repülőtér kialakításához; a terület 1991 körül vált nyilvános, polgári üzemű légikikötővé. A 1980-as években épített jelenlegi futópálya tette lehetővé későbbi nemzetközi működését.

A Sármelléki repülőtér megnyitója

Sármelléki repülőtér: fényt és árnyékot hozó két évtized

A 2000-es évek elején a sármelléki repülőtér gyorsan nőtt: a forgalom emelkedett, és egyre több charter- illetve fapados járat kötötte össze a balatoni régiót európai célpontokkal. Ugyanakkor a gazdasági realitások, tulajdonosi váltások és üzemeltetési problémák időnként komoly bizonytalanságot okoztak: a repülőtér 2009 októberében ideiglenesen bezárt, majd több körben újraindult, miközben név- és márkaváltások követték egymást.