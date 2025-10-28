2 órája
Hatalmas csinnadrattával adták át a balatoni repteret
A sármelléki repülőtér — ma Hévíz–Balaton Airport néven ismert — több mint hetven év történetét őrzi: a második világháború utáni katonai létesítményből regionális idegenforgalmi kapuvá nőtte ki magát, majd a rendszerváltás és a piacgazdaság hullámain többször is átíródott a sorsa.
A sármelléki repülőtér, mint létesítmény eredete a katonai használatra vezethető vissza: a térségben a második világháborút követően katonai repülőtér működött, amelyet a szovjet csapatok is használtak az 1960-as évekig. A betonpályák és a katonai infrastruktúra később alapot adtak a polgári repülőtér kialakításához; a terület 1991 körül vált nyilvános, polgári üzemű légikikötővé. A 1980-as években épített jelenlegi futópálya tette lehetővé későbbi nemzetközi működését.
Sármelléki repülőtér: fényt és árnyékot hozó két évtized
A 2000-es évek elején a sármelléki repülőtér gyorsan nőtt: a forgalom emelkedett, és egyre több charter- illetve fapados járat kötötte össze a balatoni régiót európai célpontokkal. Ugyanakkor a gazdasági realitások, tulajdonosi váltások és üzemeltetési problémák időnként komoly bizonytalanságot okoztak: a repülőtér 2009 októberében ideiglenesen bezárt, majd több körben újraindult, miközben név- és márkaváltások követték egymást.
Sármellék Balaton Airport megnyitásaFotók: Kovács Tibor
A közelmúltban több fejlesztési program indult a repülőtér modernizálására: 2024–2025 folyamán kormányzati támogatással és beruházási forrásokból jelentős felújítások zajlanak, amelyek célja, hogy a létesítmény nagyobb forgalmat és közepes méretű utasszállító gépeket is fogadni tudjon. Ez szorosan kapcsolódik a balatoni turizmus kiszélesítéséhez és a szezonalitás csökkentéséhez. Emellett 2022-ben a Wizz Air is indított (rövidebb ideig tartó) menetrend-szerű járatokat, ami jelezte a légitársasági érdeklődést a régió iránt — bár a járatok üzemeltetése a piaci körülményektől függően változott.