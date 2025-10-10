Sci-fi és tudomány találkozása a szakközépiskolában

Pirkhoffer Ervin, a PTE Földrajzi Intézet, Térképészeti és Geoinformatikai Tanszék egyetemi tanára tartott lenyűgöző előadást „Izgalmas földrajz, sci-fi és tudomány” címmel a barcsi KSZC Dráva Völgye Technikum és Gimnáziumban. A beszámolók szerint az előadás közérthető, látványos és elgondolkodtató volt: segített más szemmel nézni a sci-fi filmeket, miközben megmutatta, milyen izgalmasak és sokszínűek a természettudományok.