Sci-fi és tudomány találkozása a szakközépiskolában

Címkék#természettudomány#KSZC Dráva Völgye Technikum és Gimnáziumban#Izgalmas földrajz , sci-fi és tudomány#film

Dombi Regina

Pirkhoffer Ervin, a PTE Földrajzi Intézet, Térképészeti és Geoinformatikai Tanszék egyetemi tanára tartott lenyűgöző előadást „Izgalmas földrajz, sci-fi és tudomány” címmel a barcsi KSZC Dráva Völgye Technikum és Gimnáziumban. A beszámolók szerint az előadás közérthető, látványos és elgondolkodtató volt: segített más szemmel nézni a sci-fi filmeket, miközben megmutatta, milyen izgalmasak és sokszínűek a természettudományok.

 

