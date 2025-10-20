október 20., hétfő

Környezetvédelem, egészségügy és űrkutatás

Science Fair: így dolgoznak a legfiatalabb kutatók a boldogabb jövőnkért

A Táncsics Mihály Gimnázium 2025. október 17–18-án immár második alkalommal rendezte meg a Kaposvári Science Fair tudományos kiállítást, amely egyben az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia (OTIO) regionális válogatóversenye is volt.

Lugosi Laura
Science Fair: így dolgoznak a legfiatalabb kutatók a boldogabb jövőnkért

A Kaposvári Science Fair-en több mint 40 projekt és közel 80 diák mutatta be fejlesztéseit Kaposvárról és más városokból, a pályázatok között a környezetvédelem, az egészségügy és az űrkutatás voltak a legnépszerűbb témák.

Az idei a második Science Fair a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban
Az idei a második Science Fair a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban Fotó: Lang Róbert

 

Science Fair a Táncsicsban – Kaposvár adott otthont az OTIO regionális válogatójának

A zsűri munkáját Birkner Zoltán, a Magyar Innovációs Szövetség társelnöke vezette, aki kiemelte: a tavalyi kaposvári rendezvény sikerének köszönhetően az idén már hét városban szerveztek regionális válogatókat, hogy minél több fiatal kapjon lehetőséget a tudományos és innovációs munka iránti érdeklődés kibontakoztatására.

A Science Fair-en bemutatkozott a Selye János Diáklaborhálózat is, amely a Nemzeti Innovációs Ügynökség és a Magyarországi Diáklaborok Egyesületének közös kezdeményezése. A program célja, hogy a diákok korszerű, élményalapú kísérletezésen keresztül tapasztalják meg a tudomány világát. 

A hálózat országosan 30 diáklabor kialakítását segítette elő, ezek közül az egyik a kaposvári Táncsics Gimnáziumban működik.

– A Selye János Diáklaborhálózat kiépítését azért tartjuk kiemelten fontosnak, mert lehetőséget teremt a diákok számára az élményalapú kísérletezésre, a kutatásra és az innovációra, olyan készségeket fejlesztve, amelyek a jövő munkaerőpiacán kulcsfontosságúak lesznek – fogalmazott Mikulás Domonkos az egyesület elnöke a Magyarországi Diáklaborok Egyesületének sajtóközleményében.

A kaposvári Science Fair nemcsak regionális válogatóként, hanem a fiatal tudományos tehetségek találkozóhelyeként is kiemelt szerepet tölt be az OTIO országos programjában.

 

