1 órája

„Sérült” az autó alatt, emelőpárna segítségével emelték meg a járművet

Címkék#autó#Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesület#jármű#segítség

Harsányi Miklós
– Ma egy szuper napot tölthettünk a Látrányi Általános Iskolában, ahová meghívást kaptunk egy  pályaorientációs napra – számolt be a Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesület.

Levetítették a látrányi ifjúsági csapat toborzófilmjét, ami nagy sikert aratott a diákok körében, ezután a vezető oktató bemutatta, hogyan dolgoznak a tűzoltók, miközben ifistáik egy műszaki mentéses bemutatóra készültek parancsnokuk irányításával. 

– 11 órára mindenki a bemutató helyszínére érkezett, ahol egy koccanásos balesetet szimuláltunk – közölték. – Az egyik „sérült” az autó alatt, a másik az autóban volt – ifistáink emelőpárna segítségével megemelték a járművet, kimentették és szakszerűen ellátták a sérülteket. A gyakorlat után a gyerekek közelebbről is megnézhették gépjárműfecskendőnket és quadunkat, amit nagy lelkesedéssel fogadtak.

 

 

