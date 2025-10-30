Már készül a megoldás a fűben gyalogló munkások gondjára

Egyre több olvasó keresi meg szerkesztőségünket azzal, hogy a 67-es út kaposvári bevezető szakaszán, a J-Star gyár közelében műszakváltások idején – hajnalban és délután – libasorban sétáló munkásokat látnak a fűben, néhány méterre a forgalmas autóúttól.

Gyakori látvány az út szélén sétáló munkás a 67-es út ezen szakaszán. Forrás: FB

Sétálók a főút mellett – naponta életveszélyben

– Sötétben, esőben is ott mennek, miközben kamionok húznak el mellettük, jelezte egyik olvasónk, aki rendszeresen jár arra. A J-Star Motion Hungary Kft. nyáron indította el a termelést Kaposváron. A cég több tucat új munkahelyet teremtett, és a közeljövőben tovább bővülhet. A gyár területéhez azonban egyelőre nem vezet kiépített járda, gyalogátkelő vagy közvilágítás sincs a dolgozók számára.

A város már keresi a megoldást

Megkerestük a kaposvári városházát az üggyel kapcsolatban, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy a probléma ismert, és már folyamatban vannak az egyeztetések. – Már korábban elindultak az egyeztetések a J-Star-ral. Készülnek a tervek és a forgalomtechnika is. Azt a megoldást fogjuk választani, ami az ott dolgozók biztonságát leginkább garantálni tudja, válaszolta szerkesztőségünk megkeresésére a kaposvári városvezetés.

Bár konkrét határidőt nem említettek, az ígéret szerint a tervezés és az engedélyezés már zajlik. A város célja, hogy az ipari parkba vezető szakasz gyalogosan is biztonságosan megközelíthető legyen.

A téma felmerült a legutóbbi kaposvári közgyűlésen is, amelyről Nagy Attila és Erdélyi Ákos önkormányzati képviselő is beszélt. Mindketten, egymástól függetlenül arra hívták fel a figyelmet, hogy a kínai motorgyár munkásai a négysávos út mellett kénytelenek gyalogolni, ami balesetveszélyes. Erdélyi Ákos arra is felhívta a figyelmet, hogy a Dombóvári úton lévő török üveggyár vendégmunkásai is ugyanígy járnak munkába. Az is felmerült, hogy a J-Star esetében legyen zebra, azaz gyalogátkelő az úttesten.

A közgyűlésen Szita Károly polgármester válaszában kifejtette, hogy a J-Star Hungary Motion esetében járdát építenek majd, és ezt megterveztetik, a költségekhez pedig a kínai tulajdonos hozzájárulását kérik. A zebráról azt mondta: ötsávos út esetében nem lehetséges a kialakítása. A török üveggyár esetében azonban a cégnek kell buszokat biztosítania a munkásainak.