Annyi az olcsó ruháknak, cipőknek? Dagad a Shein-botrány

Címkék#EU#USA#Temu#Shein#termék#export#küldemény

A kínai székhelyű, de Szingapúrban alapított gyorsdivatóriás sorsa 2025 őszén két nagy régióban is fordulóponthoz érkezett. Miközben az Egyesült Államokban új kereskedelmi szabályok írják át a versenyfeltételeket, Európában az egyre nagyobb felhasználószám mellett tiltakozások és uniós intézkedések sora készülődik a Shein-nel kapcsolatban.

Lugosi Laura
Amerikában megszűnt az adómentesség: Az augusztus végi szabályváltozás, a kisértékű küldemények vámmentességének eltörlése miatt a Shein amerikai eladásai szeptemberben mintegy 8%-kal zuhantak az egy évvel korábbihoz képest. A Bloomberg elemzése szerint ez a második legrosszabb hónap volt a cég történetében. A Shein eddigi előnye – olcsó ázsiai gyártású termékei – immár köddé válni látszik. Májusban az USA a Kínából jövő szállítmányokra is kiterjesztette a vámokat, ekkor a Shein még drasztikusabban, 11%-kal visszaesett.

Rengetegen szeretik az olcsó és most már gyors Shein termékeket
Rengetegen szeretik az olcsó és most már gyors Shein termékeket Forrás: Reddit

Nem egyszerű, ami történik Európában a Shein-nel

Európában viszont dinamikusan nő az online platform népszerűsége: 2025 első felében átlagosan havi 145,7 millió európai vásárló fordult meg a platformon, ebben a versenyben a Shein jóval megelőzi kínai riválisát, a Temu-t és csak az AliExpress áll előtte. Legfőbb piacai Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Németország.

Miközben szeretik az európaiak az olcsó árut, tiltakozások vannak Párizstól Brüsszelig; a Shein első állandó üzletét Párizs ikonikus BHV Marais áruházában nyitja meg. A hírre több francia márka kilépett az áruházból, mondván, a Shein veszélyezteti a bolt fennmaradását. 

A híres BHV Marais Párizsban ahol a Shein üzletet nyit
A híres BHV Marais Párizsban ahol a Shein üzletet nyit Forrás: mymarais.paris

Ma már szinte mindenkinek van olyan ismerőse, aki szeret online rendelni – és aligha akad, aki legalább egyszer ne próbálta volna ki a Sheint vagy akár a Temut vagy Aliexpresst.
Forró Bianka, kaposvári lakos elmondta, hogy ő rendszeresen vásárol az oldalon, mert szerinte a helyi kínai üzletekben sokszor drágábbak a termékek, mint az online platformokon. Hozzátette, hogy a Sheinen tudatosan vásárol, mivel a vásárlói értékelések és fotók alapján könnyen kiszűrhető, melyik termék jó minőségű. Leggyakrabban ruházati cikkeket, konyhai kiegészítőket és háztartási eszközöket, például fürdőszobai kellékeket rendel az oldalról.

A Shein üzlet megnyitója Toulouse-ban, 2022. május 25-én.
A Shein üzlet megnyitója Toulouse-ban, 2022. május 25-én. Fotó: Valentine Chapuis / Photopqr / La Dépêche du Midi / MaxPPP

Jön a kezelési díj?

Egyes források szerint az EU büntetővámokat vetne ki az olyan kínai platformokra, mint a Shein és a Temu, mivel a kínai ruházati export az EU-ba 2025 első felében 20%-kal emelkedett az USA vámháborúja nyomán. Ugyanis a kínai cégek Európában igyekeznek kompenzálni amerikai veszteségeiket. Ennek fényében az Európai Bizottság egyik javaslata az 150 eurós vámmentes küszöb eltörlése és egy egységes 2 eurós kezelési díj bevezetése lenne minden kis küldeményre. Ez kifejezetten a Shein-szerű webáruházakat érintené. A tervek végleges formája még vita tárgya a tagállamok között, de annyi biztos, hogy keményebb szabályok bevezetését fontolgatja a kínai olcsó divatáru ellen.

Európai raktárakkal gyorsabb a szállítás

A Shein már évek óta építi ki európai logisztikai hálózatát. A vállalat 2023-ban Dublinban, Írországban hozta létre az Európa, Közel-Kelet és Afrika régió központját, amely stratégiai szerepet tölt be az európai működésben és ügyfélszolgálatban. Miközben a Shein egyelőre a tömegével érkező európai vásárlókat kiszolgálja, a hatóságok és versenytársak egyre szigorúbb fellépésekkel igyekeznek fékezni az agresszív olcsóságot.

 

