Ezt a férfit az egész Dunántúl ismeri – sorban állnak nála a prémium gombáért

Hobbiként indult, mára már több százan vásárolnak rendszeresen a nagyatádi termesztőtől. A helyi termelői piacok oszlopos árusa lett, gombáiért és termékeiért kígyózó sorokban várakoznak az emberek. – Négy éve vásároltuk az első beoltott blokkokat Ázsiából, saját részre, aztán kinőtte magát. Hatalmas öröm és büszkeség számomra, hogy ebben az évben megkaptuk az engedélyt különböző termékek készítésére. Így már kapható nálunk étrend-kiegészítő kapszula, és különböző szárított termékek, valamint savanyított shiitake gomba is – mondta Végvári Zsolt, nagyatádi termelő.

Végvári Zsolt shiitake gomba termesztő. Fotó: Facebook

Zsolt szívvel-lélekkel végzi munkáját. Hihetetlen szenvedéllyel és szeretettel beszélt a termesztésről és munkájáról. – Mindig friss gombával várom a vásárlókat. A leggyönyörűbb látvány, amikor a blokkok oldalán kibújnak a kicsike kis gombák és elkezdenek nőni. Most már két helyiségem van, ezeket teljesen megtöltik a gombatömbök. Folyamatosan fejlesztem magam, és az eszközkészletemet. Pár hónappal ezelőtt teljesült az egyik nagy álmom, most már 500 blokkal zajlik a termesztés – mondta Végvári Zsolt, gomba termesztő.

A shiitake gomba (Lentinula edodes) Ázsia egyik legismertebb és legkedveltebb ehető gombafajtája, amely Kínából és Japánból származik. Az elmúlt évtizedekben a világ számos pontján népszerűvé vált, köszönhetően nemcsak gazdag ízének, hanem számos egészségügyi előnyének is.

Jellegzetes gomba a Shiitake

A shiitake gomba jellegzetes, kissé barna kalapjáról könnyen felismerhető, amely 5–12 cm átmérőjű, húsos és lapos, valamint a kalap alján található fehér, sűrűen elhelyezkedő lemezekről. Szárának keménysége miatt gyakran inkább a kalapját használják főzéshez. A shiitake különlegessége, hogy nyersen kissé rágós, de főzés hatására húsos, lédús textúrát kap, amely remekül illik különféle ételekhez. A gomba ízének intenzitása főzés közben fokozódik: pirítva, párolva vagy levesekbe téve a karakteres aromák szépen kiemelkednek, ugyanakkor nem dominálják az étel egyéb hozzávalóit.

Shiitake gomba fejlődése a blokkokon keresztül. Fotó: Facebook

Kulináris szempontból rendkívül sokoldalú. Használható levesek, mártások, rizottók, tészták, wokételek és akár húsételek kiegészítőjeként is. Szárítva különösen aromás, és az így készült gombát gyakran visszateszik vízbe áztatás után, hogy a főzővíz gazdag, ízes alaplevet adjon. Emellett a shiitake gombát gyakran fogyasztják egészségtudatosan, mivel alacsony kalóriatartalmú, viszont gazdag fehérjében, rostokban, B-vitaminokban és olyan bioaktív vegyületekben, amelyek támogatják az immunrendszert és csökkenthetik a gyulladást.