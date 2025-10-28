október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnep

2 órája

Sínre kerül a múlt – 120 éves jubileumot ünnepel a Kaposmérő–Barcs vasútvonal

Címkék#jubileum#Barcs#vasútvonal

Egy napra újra zakatol a történelem: november 8-án nosztalgikus hangulatban, vidám programokkal ünneplik a Kaposmérő és Barcs közötti vasútvonal 120. születésnapját.

Molnár Dániel
Sínre kerül a múlt – 120 éves jubileumot ünnepel a Kaposmérő–Barcs vasútvonal

November 8-án újra élettel telik meg a Kaposmérő és Barcs közötti vasútvonal. A 120 éves jubileum alkalmából egész napos ünnepség várja az érdeklődőket. A rendezvény célja, hogy felidézze a múlt század elején átadott vonal jelentőségét, amely hosszú évtizedeken át kötötte össze a térség településeit. A programsorozat már előző nap, november 7-én kezdetét veszi Barcson, a Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhelyen megnyíló vasúttörténeti tárlattal és rajzpályázati eredményhirdetéssel. Szombaton reggel pedig indul a hangulatos, ingyenesen látogatható „Dotto” kisvonat Kaposmérőről, amely több állomáson is megáll – Kadarkúton, Homokszentgyörgyön és Barcson. Az utazást helytörténeti előadások, futóverseny, filmvetítés és kulturális műsorok színesítik. Egy nap, amikor a múlt és a jelen ismét sínre kerül Somogyban.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu