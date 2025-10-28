Sínre kerül a múlt – 120 éves jubileumot ünnepel a Kaposmérő–Barcs vasútvonal

November 8-án újra élettel telik meg a Kaposmérő és Barcs közötti vasútvonal. A 120 éves jubileum alkalmából egész napos ünnepség várja az érdeklődőket. A rendezvény célja, hogy felidézze a múlt század elején átadott vonal jelentőségét, amely hosszú évtizedeken át kötötte össze a térség településeit. A programsorozat már előző nap, november 7-én kezdetét veszi Barcson, a Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhelyen megnyíló vasúttörténeti tárlattal és rajzpályázati eredményhirdetéssel. Szombaton reggel pedig indul a hangulatos, ingyenesen látogatható „Dotto” kisvonat Kaposmérőről, amely több állomáson is megáll – Kadarkúton, Homokszentgyörgyön és Barcson. Az utazást helytörténeti előadások, futóverseny, filmvetítés és kulturális műsorok színesítik. Egy nap, amikor a múlt és a jelen ismét sínre kerül Somogyban.