Hét végén irány a Balaton – három nap zenével, ízekkel és napsütéssel

Napsütéses őszi idő, csábító ízek, versengő halfőző csapatok, ingyenes koncertek. Ismét főszerepet játszik a Balaton déli partján a gasztronómiai. A hétvégén 12-dik alkalommal rendezik meg a Siófoki Halfesztivált.

Sonline.hu

A város Fő tere újra megtelik élettel, zenével és halas ételkülönlegességekkel. Október 10. és 12. között egy igazi gasztronómiai  különlegesség, a Siófoki Halfesztivál csábítja a vendégeket a Víztorony környékére. Minden korosztály számára garantált a szórakozás: a gyermekek az Apacuka Zenekar, a Kiskalász Zenekar, a Pom-Pom Együttes, valamint Rutkai Bori Banda programjait élvezhetik, emellett a Csupa-Csoda Vándorjátszótér és a Levendula Játszóház és Alkotóműhely interaktív halas foglalkozásain vehetnek részt. Számos táncegyüttes kápráztatja el a közönséget egyedi koreográfiákkal, de ott lesz péntek este Korda György és Balázs Klári, továbbá a Nemzeti Filharmonikusok, szombaton a Follow the Flow robbantja fel a siófoki színpadot, vasárnap pedig a Rudán Joe Band ad koncertet.

Siófoki Halfesztivál
A Siófoki Halfesztiválon ingyenes koncertekkel várnak
Forrás: Siófok Guide 

Két főzőverseny a Siófoki Halfesztiválon

Szombaton HalPiknik főzőversenyt, vasárnap Halánkságok - Fish Food versenyt rendeznek. A Fő teret ellepő gasztrokínálat közül Vomberg Frigyes sztárséf és Fodor Noel 2023-as Bocuse d’Or magyar bajnok által képviselt zsűri választja ki a 2025-ös év legjobb halas street foodját.

Horvát és siófoki diákok közös főzése

Az idei évben is bemutatkoznak a fesztiváltéren a házigazda Siófok és Magyarország „halas városai”a Duna és Tisza partjáról. Biztosan ott lesz különleges halétellel Baja, Mohács, Paks és Szeged városa. Az idei különlegesség pedig Siófok Adriai-tenger partján fekvő testvérvárosából, Porecből érkezik. A Siófoki Szakképzési Centrum és a poreci idegenforgalmi középiskola 2025-ben induló cserediákprogramjának indulását egy közös főzéssel ünnepli a két város és intézményei.

 

 

