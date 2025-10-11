Halánkságok is várták a vendégeket a Balaton egyik legnagyobb fesztiválján

Szombaton délelőtt a Fő téri parkolóban rendezték meg a helyi civil szervezetek és közösségek megmérettetését, a HalPiknik főzőversenyt, melyre a halászlé mellett magyaros halas ételekkel lehetett nevezni. A Siófoki Halfesztivál versenyének alapanyagát a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. biztosította. Tábik László, a Magyar Gasztronómiai Szövetség tagja, a zsűri elnöke elmondta, sokkal jobban felkészültek a résztvevők, mint tavaly. Az ételek finomak voltak, a versenyzők pedig szépen dekorált asztaloknál várták a zsűri tagjait és a vendégeket.

Siófoki Halfesztivál 2025 – halas ételek illata töltötte meg Siófok belvárosát

Fotó: Krausz Andrea

Beszélgetnek, piknikeznek, dalolnak

Az egyesületek közül nem mindenki vett részt a versenyben, a Siófoki Nőklub tagjai például grillen sült kolbászt és a rántott halat készítettek. Krezingerné Puska Mária elnök szerint az együttlét, a piknikezés a legfontosabb számukra. – Ez egy nagy buli, a többi egyesülettel is megismerkedünk, leülünk, beszélgetünk, és ha olyan a hangulat, akkor együtt szoktunk énekelni is – mondta az egyesület vezetője.

A Siófoki Polgári Kör csapata lett a győztes

A HalPiknik főzőverseny eredményét szombaton délután hirdették ki a Fő téri nagy színpadon. Első helyezett lett a Siófoki Polgári Kör csapata. Gencsi Attila, a csapat vezetője elmondta: bajai halászlét főztek, mivel ő Bajáról származik, bár 55 éve Siófokon él.

A standjuk előtt egyébként sokan álltak sorban, aki kért, kaphatott egy kis kóstolót, amire Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője is invitálta az érdeklődőket.

Második helyen végzett a Siófoki Magyar-Finn Baráti Kör, akik hagyományos balatoni halászlét készítettek. Az előre elkészített passzírozott alaplében pontyfejek is főttek és a lébe egy kis fokhagymát is belecsempésztek. A halkészítés igazi csapatmunka volt, a hölgyek filézték a pontyokat és hozták az alaplének valót, Matkovics Ferenc, a csapat halfőző mestere pedig azt mondta: mindenki beleadta, amit tudott. Harmadik lett a Kiliti Íjász és Szabadidő Egyesület, akik a balatoni halászlé mellett lecsóval, pörkölttel töltött lángossal és palacsintával is meglepték a vendégeiket.