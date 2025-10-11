október 11., szombat

1 órája

Halánkságok is várták a vendégeket a Balaton egyik legnagyobb fesztiválján

Címkék#sonline video#egyesületek#HalPiknik#Siófoki Polgári Kör#siófoki halfesztivált#halászlé#verseny

Vitték, mint a cukrot a halászlét és a sült halat a Balaton-parti városban. 12-dik alkalommal rendezik meg a hét végén a Siófoki Halfesztivált, ahol szombaton tartották az egyesületek és a baráti társaságoknak meghirdetett HalPiknik főzőversenyt. A legjobb halas ételt a Siófoki Polgári Kör csapata készítette.

Krausz Andrea
Halánkságok is várták a vendégeket a Balaton egyik legnagyobb fesztiválján

Fotó: Krausz Andrea

Szombaton délelőtt a Fő téri parkolóban rendezték meg a helyi civil szervezetek és közösségek megmérettetését, a HalPiknik főzőversenyt, melyre a halászlé mellett magyaros halas ételekkel lehetett nevezni. A Siófoki Halfesztivál versenyének alapanyagát a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. biztosította. Tábik László, a Magyar Gasztronómiai Szövetség tagja, a zsűri elnöke elmondta, sokkal jobban felkészültek a résztvevők, mint tavaly. Az ételek finomak voltak, a versenyzők pedig szépen dekorált asztaloknál várták a zsűri tagjait és a vendégeket. 

Siófoki Halfesztivál 2025
Siófoki Halfesztivál 2025 – halas ételek illata töltötte meg Siófok belvárosát
Fotó: Krausz Andrea

Beszélgetnek, piknikeznek, dalolnak

Az egyesületek közül nem mindenki vett részt a versenyben, a Siófoki Nőklub tagjai például grillen sült kolbászt és a rántott halat készítettek. Krezingerné Puska Mária elnök szerint az együttlét, a piknikezés a legfontosabb számukra. – Ez egy nagy buli, a többi egyesülettel is megismerkedünk, leülünk, beszélgetünk,  és ha olyan a hangulat, akkor együtt szoktunk énekelni is – mondta az egyesület vezetője. 

A Siófoki Polgári Kör csapata lett a győztes

A HalPiknik főzőverseny eredményét szombaton délután hirdették ki a Fő téri nagy színpadon. Első helyezett lett a Siófoki Polgári Kör csapata. Gencsi Attila, a csapat vezetője elmondta: bajai halászlét főztek, mivel ő Bajáról származik, bár 55 éve Siófokon él. 

A standjuk előtt egyébként sokan álltak sorban, aki kért, kaphatott egy kis kóstolót, amire Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője is invitálta az érdeklődőket. 

Második helyen végzett a Siófoki Magyar-Finn Baráti Kör, akik hagyományos balatoni halászlét készítettek. Az előre elkészített passzírozott alaplében pontyfejek is főttek  és a lébe egy kis fokhagymát is belecsempésztek. A halkészítés igazi csapatmunka volt, a hölgyek filézték a pontyokat és hozták az alaplének valót, Matkovics Ferenc, a csapat halfőző mestere pedig azt mondta: mindenki beleadta, amit tudott. Harmadik lett a Kiliti Íjász és Szabadidő Egyesület, akik a balatoni halászlé mellett lecsóval, pörkölttel töltött lángossal és palacsintával is meglepték a vendégeiket. 

Fotó: Krausz Andrea

Sokféle finomság a Siófoki Halfesztiválon

A Fő téren egyébként sok helyen illatoztak a finom halételek. A harcsatepertőtől a halas burgereken át a sült fogasig, sokféle fogás közül lehetett választani. De a legnépszerűbb idén is a halászlé volt. Vasárnap is folytatódnak a gasztronómiai események. A Halánkságok Fish Food verseny során a Fő téren lévő gasztrokínálatból Vomberg Frigyes sztárséf és Fodor Noel 2023-as Bocuse d’Or magyar bajnok által képviselt zsűri választja ki a 2025-ös év legjobb halas street foodját. Az idei évben is bemutatkoznak a fesztiváltéren Magyarország „halas városai” a Duna és a Tisza partjáról, valamint egy tengerparti testvérváros is:

  • Baja
  • Mohács
  • Paks
  • Szeged
  • Porecs

Elkezdődött a siófoki Halfesztivál

Fotók: Krausz Andrea

 

Korda Györgyék koncertjén megtelt a siófoki belváros

Természetesen nem csak az ételekről és italokról szól a rendezvény, hiszen gazdag kulturális kínálat színesíti a Siófoki Halfesztivált. Péntek este egy gombostűt sem lehetett leejteni a nagyszínpad környékén, olyan sokan voltak kíváncsiak Korda György és Balázs Klári előadására. A vasárnap estig tartó fesztiválon minden este ingyenes koncertekkel várják a közönséget.

 

 

