Készülődés

Sírokra és csontvázakra bukkantunk a kaposvári utcákon

Amerikában már régóta nagy divatja van annak, hogy az emberek ünnepekre feldíszítik otthonaikat és kertjüket – nemcsak karácsonykor, hanem Halloweenkor is. Ez a szokás mostanra Magyarországon is egyre inkább teret nyer, és sok helyen igazi látványosságként szolgálnak a hangulatos, kifejezetten kreatív dekorációk.

Az utóbbi években egyre több helyen találkozhatunk Halloween-dekorációkkal Kaposváron: üzletek kirakataiban, kávézók előtt, sőt már családi házak utcafrontján is megjelennek a tökök, csontvázak, szellemek és boszorkányok. 

 Fotó: Muzslay Péter

A városban láttunk tököket és kisebb installációkat üzletek előtt, sejtelmesen pókhálós bejárati ajtót, csontvázakat és sírokat, valamint egy teljesen Halloweenra kialakított ház előtti gyepet is. 

Fotó: Muzslay Péter

Magyarországon ez a szokás viszonylag új, de évről évre népszerűbb. A fiatalok körében különösen kedvelt, hiszen a faragott tökök, a beöltözés és a kreatív díszítés igazi misztikus hangulatot kölcsönöz.

Ti is találkoztatok már Halloweeni dekorációval a városunkban? 

Fotó: Muzslay Péter

 

 

