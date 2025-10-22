Sírokra és csontvázakra bukkantunk a kaposvári utcákon

Az utóbbi években egyre több helyen találkozhatunk Halloween-dekorációkkal Kaposváron: üzletek kirakataiban, kávézók előtt, sőt már családi házak utcafrontján is megjelennek a tökök, csontvázak, szellemek és boszorkányok.

Na, ez már félelmetes és élethű; sírok és csontvázak

Fotó: Muzslay Péter

A városban láttunk tököket és kisebb installációkat üzletek előtt, sejtelmesen pókhálós bejárati ajtót, csontvázakat és sírokat, valamint egy teljesen Halloweenra kialakított ház előtti gyepet is.

Egyik legkreatívabb kaposvári dekoráció

Fotó: Muzslay Péter

Magyarországon ez a szokás viszonylag új, de évről évre népszerűbb. A fiatalok körében különösen kedvelt, hiszen a faragott tökök, a beöltözés és a kreatív díszítés igazi misztikus hangulatot kölcsönöz.