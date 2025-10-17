1 órája
Mielőtt betörne, benő a rolleres tinik feje lágya? Megrohamozták bukósisakért a boltokat
Bár hazánkban továbbra is alacsony a sisakhasználat, az utóbbi hónapokban Kaposváron egyre több fiatalon látni, ez pedig talán egy pozitív irány kezdetét, egy kis fényt jelent az alagút végén. Az egyik legsúlyosabb, fiatalt érintő rollerbaleset Kaposváron történt augusztusban. Összegyűjtöttük a legfőbb szempontokat a sisak megvásárlásához.
Az elmúlt évben érezhetően nőtt a közúti balesetekben részt vevő elektromos roller-használók száma Magyarországon. Amíg az összes közúti baleset száma nagyjából stagnált, az elektromos rolleresek által okozott baleseteké látványosan kilőtt. A KSH adatai jól láthatók: 2025 júliusára a rollerbalesetek száma hirtelen megugrott, minden eddiginél több sérüléssel járó eset történt. A sisak használata életmentő lehet. Mint ahogyan beszámoltunk róla, augusztus 24-én, az esti órákban megrázó eset történt Kaposvár belvárosában. Egy fiatal lányt kellett a mentőknek súlyos sérülésekkel kórházba szállítani, miután elektromos rollerrel szenvedett balesetet. A rollerbaleset nagy visszhangot váltott ki városszerte és a közösségi médiában is: a rollerező társaság egyik gyermekének szülője Facebook-posztban vitatta a rendőri intézkedés jogosságát. A bejegyzés gyorsan terjedt az interneten, ezt követően a Police.hu oldalon jelent meg a rendőrség videóval kísért közleménye a balesetről, amelynek végén részben a posztban megjelent állításokra is reagáltak és kifejtették álláspontjukat.
Gyermeksérülések és a sisak használatának fontossága
A Bethesda Gyermekkórház 2025 őszén nyilvánosságra hozott adatai szerint március és szeptember között 202 embert (gyerekeket) láttak el elektromos roller okozta sérülésekkel, egy-egy ügyeletben gyakran 5-6 súlyosan sérült beteg érkezett. Az esetek 20 százalékában fejsérülést rögzítettek, 5 százalékában életveszélyes állapotban kerültek be a betegek az intézménybe. A Bethesda üzenete szerint soha nem szabad rollerrel sisak nélkül közlekedni: „bukósisak mindig legyen a gyereken” – fogalmazták meg gondolatukat. Szabály ugyan nem írja elő a védőfelszerelések használatát az elektromos roller esetében, de viselése ugyanakkor erősen ajánlott.
Urbán Gábor, a Mamba Kaposvár – Elektromos roller szaküzlet és szerviztől elmondta, hogy az utóbbi időben nem tapasztaltak jelentős növekedést a sisakeladásokban. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy akik új rollert vásárolnak náluk, szinte mindig sisakot is választanak mellé. A biztonságot szem előtt tartva a cég jelenleg egy különleges akciót is kínál: minden új roller vásárlása mellé ajándékba adnak egy CASCO Urbano bukósisakot, ezzel is ösztönözve a felelősségteljes és biztonságos közlekedést. A Szerecz Autóalkatrész Kereskedésnél pedig az elmúlt időszakban kifejezetten megnőtt a bukósisakok iránti kereslet. A legtöbben motorkerékpárhoz vagy kerékpárhoz vásárolnak sisakot, de rolleresek is megfordulnak náluk, ami jól mutatja, hogy a közlekedők körében egyre fontosabb szempont a védelem és a tudatos biztonság.
Fejed ára: pár ezer forint lenne, mégis sokan spórolnak rajta
Az Európai Bizottság önbevalláson alapuló felmérése szerint a magyarok sisakviselési szokásai rendkívül kedvezőtlenek: mindössze a megkérdezettek 17%-a nyilatkozott úgy, hogy az elmúlt 30 napban viselt bukósisakot. Ennél alacsonyabb arányt Európában csupán Belgiumban és Hollandiában mértek.
A Bethesda adatai szerint minden ötödik sérülés fejsérülés volt az elektromos roller baleseteknél.
A Cognitive Market Research jelenlegi piaci elemzése szerint a globális e-roller sisakpiac 2025-ben 1024,9 millió USD bevételt ér el, amelyből Európa 22,4%-os piaci részesedéssel rendelkezik. Az európai e-roller sisakipar értéke 2021 és 2025 között 193,56 millió dollárról 229,58 millió dollárra nőtt, ami 84,31%-os növekedést jelent. A piaci előrejelzések alapján az ágazat továbbra is bővülni fog, és 2033-ra várhatóan eléri a 326,99 millió dolláros értéket, éves átlagos növekedési üteme (CAGR) pedig 4,52% lesz.
Mindenképpen vegyünk sisakot, de milyet?
Az Európai Unión belül eladott kerékpáros és gördeszkás sisakoknak kötelezően meg kell felelniük az EN 1078 szabványnak. Fontos tudni, hogy az EN 1078 egy általános védelmi minimum, nem feltétlenül egyenlő a maximális védelemmel.
Az EN 1078 tanúsítvány három fő vizsgálati területet fed le:
Ütközéselnyelés – a sisaknak el kell nyelnie a becsapódási energiát anélkül, hogy a belső héj törne vagy az agy érintett területe sérülne.
Pánt és rögzítés – a védőhevedernek (állpánt, állszíj) meg kell felelnie erőpróbáknak, és nem szabad könnyen kioldódnia.
Formatervezés / látótér – a koponyaformát követnie kell, nem akadályozhatja a látómezőt, és fülkörívet sem sérthet.
Egy bukósisak önmagában attól, hogy megfelel az EU-s szabványnak, még nem feltétlenül garantálja a maximális biztonságot. A kiválasztásnál érdemes több szempontot is mérlegelni, hogy a sisak ne csak papíron legyen megfelelő, hanem a gyakorlatban is a lehető legnagyobb védelmet nyújtsa.
Az egyik legfontosabb tényező, amire érdemes figyelni, a forgóerő-védelem. A legtöbb súlyos fejsérülést nem közvetlen ütés, hanem a becsapódáskor fellépő forgó mozgás okozza. Ezt a kockázatot csökkentik az olyan technológiák, mint a MIPS vagy a Lazer KinetiCore, amelyek elcsúszó belső réteget használnak, hogy a balesetnél elvezessék az energiát. A MIPS-es modellek valamivel drágábbak, de érezhetően nagyobb biztonságot adnak: például a Lazer Coyote KinetiCore 30 000 Ft körül már kapható, a Lazer Lupo KinetiCore pedig már a húszezres kategóriában elérhető, míg a prémium POC Axion Race MIPS ára 37 000 Ft körül kezdődik.
Szintén lényeges a kiterjesztett védelem. Sok sisak csak a koponyatetőt fedi, de e-roller használatnál a tarkó és a halánték védelme is kritikus. Érdemes olyan formát keresni, ami „mélyebbre ül” a fejen, és nem csupán a felső részt védi. A Bell Super 3R MIPS például teljes arc- és tarkóvédelmet kínál, körülbelül már magasabb árkategória, míg az ABUS Powerdome 40 ezer forint körül elérhető (akciósan találtunk jóval kevesebbért is), és robusztusabb, MTB-stílusú kivitelben készül.
A súly és szellőzés is alapvető kérdés, hiszen hiába biztonságos egy sisak, ha kényelmetlen, az ember előbb-utóbb nem fogja hordani. Érdemes 300–450 gramm körüli, jól szellőző modelleket választani. A Van Rysel RoadR 500 (kb. 30 000 Ft) például kiváló ár-érték arányú, könnyű városi sisak, míg az ABUS Hud-Y (43 000 Ft) elegánsabb megjelenésű, beépített hátsó LED-világítással.
A helyes illeszkedés döntő fontosságú. Egy lötyögő sisak még a legjobb modell esetén sem képes hatékonyan védeni. Mindig próbáld fel, mielőtt megveszed: a sisak ne mozduljon el sem oldalra, sem előre-hátra, és az állpántnak biztosan kell tartania anélkül, hogy szorítana. A modern modellek már mikroszabályozós tekerőgyűrűvel és cserélhető belső párnázással segítik a pontos illeszkedést.
- Minden sisaknak van élettartama. Általában 5–7 év használat után érdemes újat venni, vagy azonnal cserélni, ha baleset során ütés érte. Még ha kívülről sértetlennek is tűnik, a belső energiaelnyelő hab már nem biztos, hogy képes újabb becsapódást elnyelni. Olyan modell a legjobb, amelynél a pánt vagy a bélés külön is cserélhető, így hosszabb ideig használható.
A jelenlegi piaci kínálatban a belépőszintű sisakok pát tízezer forint között mozognak, ezek jellemzően alap EN 1078 minősítéssel rendelkeznek, és városi közlekedésre elegendő védelmet nyújtanak. Érdemes szem előtt tartani: a semminél bármi jobb. Egy alap sisak is hatalmas különbséget jelenthet egy váratlan balesetnél, hiszen a legolcsóbb modell is életet menthet. De ha már beruházunk a biztonságunkba, válasszunk olyan sisakot, amely valóban megvéd — nemcsak a szabványok szerint, hanem a valós helyzetekben is.