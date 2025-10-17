Mielőtt betörne, benő a rolleres tinik feje lágya? Megrohamozták bukósisakért a boltokat

Az elmúlt évben érezhetően nőtt a közúti balesetekben részt vevő elektromos roller-használók száma Magyarországon. Amíg az összes közúti baleset száma nagyjából stagnált, az elektromos rolleresek által okozott baleseteké látványosan kilőtt. A KSH adatai jól láthatók: 2025 júliusára a rollerbalesetek száma hirtelen megugrott, minden eddiginél több sérüléssel járó eset történt. A sisak használata életmentő lehet. Mint ahogyan beszámoltunk róla, augusztus 24-én, az esti órákban megrázó eset történt Kaposvár belvárosában. Egy fiatal lányt kellett a mentőknek súlyos sérülésekkel kórházba szállítani, miután elektromos rollerrel szenvedett balesetet. A rollerbaleset nagy visszhangot váltott ki városszerte és a közösségi médiában is: a rollerező társaság egyik gyermekének szülője Facebook-posztban vitatta a rendőri intézkedés jogosságát. A bejegyzés gyorsan terjedt az interneten, ezt követően a Police.hu oldalon jelent meg a rendőrség videóval kísért közleménye a balesetről, amelynek végén részben a posztban megjelent állításokra is reagáltak és kifejtették álláspontjukat.

A sisak használata életet menthet Forrás: Motoped

Gyermeksérülések és a sisak használatának fontossága

A Bethesda Gyermekkórház 2025 őszén nyilvánosságra hozott adatai szerint március és szeptember között 202 embert (gyerekeket) láttak el elektromos roller okozta sérülésekkel, egy-egy ügyeletben gyakran 5-6 súlyosan sérült beteg érkezett. Az esetek 20 százalékában fejsérülést rögzítettek, 5 százalékában életveszélyes állapotban kerültek be a betegek az intézménybe. A Bethesda üzenete szerint soha nem szabad rollerrel sisak nélkül közlekedni: „bukósisak mindig legyen a gyereken” – fogalmazták meg gondolatukat. Szabály ugyan nem írja elő a védőfelszerelések használatát az elektromos roller esetében, de viselése ugyanakkor erősen ajánlott.

Urbán Gábor, a Mamba Kaposvár – Elektromos roller szaküzlet és szerviztől elmondta, hogy az utóbbi időben nem tapasztaltak jelentős növekedést a sisakeladásokban. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy akik új rollert vásárolnak náluk, szinte mindig sisakot is választanak mellé. A biztonságot szem előtt tartva a cég jelenleg egy különleges akciót is kínál: minden új roller vásárlása mellé ajándékba adnak egy CASCO Urbano bukósisakot, ezzel is ösztönözve a felelősségteljes és biztonságos közlekedést. A Szerecz Autóalkatrész Kereskedésnél pedig az elmúlt időszakban kifejezetten megnőtt a bukósisakok iránti kereslet. A legtöbben motorkerékpárhoz vagy kerékpárhoz vásárolnak sisakot, de rolleresek is megfordulnak náluk, ami jól mutatja, hogy a közlekedők körében egyre fontosabb szempont a védelem és a tudatos biztonság.