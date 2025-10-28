Sok galamb röpködött volna Nagyatádon

október 28., kedd

A 27 éves Nagyatádi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztő Egyesület ismét megrendezte hagyományos kiállítását a nagyatádi sportcsarnokban – mondta Magyar Csaba az egyesület elnöke.

A küzdőtér északi felén az egyesületi (390 db.), déli részén pedig a KING (460 db) galambokat tekinthették meg az érdeklődők. Az emeleten körben papagájokat, a baromfiudvar háziállatait helyezték el ((papagájok, nyulak, díszbaromfi és kanárik). Az egyesületi galambokat hagyományos módon értékelték-pontozták, míg a KING galambokat Show-bírálat keretében értékelték. (Nagy volt az izgalom a tenyésztők körében, hisz láthatták, hogy galambjuk, hol az első, hol egy hátrábbi helyen tartózkodik). A kiállított állatok Erdélyből, Szlovákiából, Szlovéniából, Horvátországból (3 egyesület!)  és  Szerbiából érkeztek. A bírálók is csaknem ezen országokból érkeztek. A kiállítás jó hétvégi programként is ajánlatos volt a családok számára.

 

 

