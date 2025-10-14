Sokakat érintő ügyben született döntés a Desedával kapcsolatban

A Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE) az év legnagyobb haltelepítésére készül a Desedán: a szállítmányt már megrendelték és csütörtökön a 100 mázsa három nyaras pontyon kívül 400 kiló egy nyaras süllőt is kihelyeznek a tóba.

Kovács Gábor, a KSHE titkára hétfőn elmondta: a telepítés után nem lesz horgászati tilalom. A halakat egy somogyi vállalkozástól rendelték meg, s az érdeklődők október 16-án, csütörtökön figyelemmel követhetik a telepítés minden mozzanatát, utaztatásukról az egyesület gondoskodik. A haltelepítésre közel 14 millió forintot fordít a KSHE.

– Egyesületünk már előkészítette az évadzáró versenyt, amit október 19-én, vasárnap tartunk a Desedán – tette hozzá a titkár.