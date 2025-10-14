október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy húzás

1 órája

Sokakat érintő ügyben született döntés a Desedával kapcsolatban

Címkék#ponty#süllő#Deseda

Harsányi Miklós

A Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE) az év legnagyobb haltelepítésére készül a Desedán: a szállítmányt már megrendelték és csütörtökön a 100 mázsa három nyaras pontyon kívül 400 kiló egy nyaras süllőt is kihelyeznek a tóba.

Kovács Gábor, a KSHE titkára hétfőn elmondta: a telepítés után nem lesz horgászati tilalom. A halakat egy somogyi vállalkozástól rendelték meg, s az érdeklődők október 16-án, csütörtökön figyelemmel követhetik a telepítés minden mozzanatát, utaztatásukról az egyesület gondoskodik. A haltelepítésre közel 14 millió forintot fordít a KSHE.

– Egyesületünk már előkészítette az évadzáró versenyt, amit október 19-én, vasárnap tartunk a Desedán – tette hozzá a titkár.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu