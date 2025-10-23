Sokkban fél Kaposvár - forgalommal szemben száguldott az idős sofőr

A kaposváriak szép számmal készített fotókat és videókat is arról, hogy az idős sofőr szürke kis Suzukijával a 67-es út négysávos belvárosi szakaszán tartósan a forgalommal szemben autózott. Csak a szerencsének volt köszönhető, hogy nagy baj nem lett a tényleg különleges manőverből.

A forgalommal szemben hajtott fel a 67-es főút kaposvári szakaszára a Suzuki Swift

Fotó: MW