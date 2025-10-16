Sokkoló adatok: elképesztő, mennyi autóst büntettek meg Somogyban a rendőrök

– A somogyi rendőrök elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrizték, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot – közölte szerdán a Sonline.hu-val a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Somogyban 196 esetben intézkedtek a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt

Fotó: MW

Egy hét alatt csaknem 200 helyszínen végeztek ellenőrzéseket. Somogyban 196 esetben intézkedtek a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt és 77 járművezetőt állítottak meg, aki menet közben kézben tartva használta a mobiltelefonját, további 28-at egyéb figyelemelvonó magatartás miatt.

Az ellenőrzéseket fedélzeti kamerák, videokamerák, alkoholszondák, sebességmérő berendezések, drónok, továbbá jelzés nélküli (civil) és jelzetes rendőrautók segítették. A következő akció a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott ellenőrzését célozza, s november második felében veszi kezdetét.